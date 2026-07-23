Най-новият филм с британската звезда Робърт Патинсън, братята Ноел и Лиъм Галахър от „Оейзис“, както и четиричасов документален филм за Илон Мъск ще бъдат сред акцентите на Международния филмов фестивал във Венеция през септември.

Организаторите представиха програма, богата на независими и авторски продукции, но с ограничено присъствие на големите холивудски студиа. Подобна тенденция се наблюдава и на други европейски кинофестивали през тази година.

Общо 20 филма ще се състезават за престижната награда „Златен лъв“ по време на фестивала, който ще се проведе от 2 до 12 септември.

Сред тях е „Прайм тайм“ на Ланс Опенхайм, посветен на американско телевизионно предаване, което се опитва да разобличава педофили. Главната роля изпълнява Патинсън, който получи високи оценки за превъплъщението си в злодея Антиной в актуалния касов хит „Одисея“ на Кристофър Нолан.

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„Филмът разказва истинската история на безскрупулния водещ на смущаващо риалити предаване на Ен Би Си“, заяви директорът на фестивала Алберто Барбера.

Сред останалите претенденти е мрачната комедия „Дивият кон девет“ на ирландския режисьор Мартин Макдона с участието на Джон Малкович и Сам Рокуел. В конкурсната програма влиза и „Бункер“ на Флориан Зелер, в който участват испанските звезди и партньори в живота Хавиер Бардем и Пенелопе Крус.

Както беше обявено по-рано, фестивалът ще бъде открит с филм на режисьора на „Трейнспотинг“ Дани Бойл за начина, по който медийният магнат Рупърт Мърдок промени британските медии. За „Златния лъв“ ще се състезава и най-новият филм на ветерана Вернер Херцог „Бъкинг Фастард“, в който участват сестрите Кейт Мара и Руни Мара.

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Холивуд остава настрана

Миналата година големите холивудски студиа и американските стрийминг платформи „Нетфликс“ и „Амазон“ избраха Венеция за премиерите на редица скъпи продукции. Тази година обаче те почти отсъстват.

Европейските фестивали обикновено разчитат на Холивуд да внесе по-достъпно за масовата публика кино наред с независимите и често по-провокативни заглавия, които са в основата на програмите им.

Големите американски студиа не присъстваха активно нито на фестивала в Берлин през февруари, нито в Кан през май, а тенденцията продължава и във Венеция.

Някои наблюдатели очакваха филмът „Дигър“ на Алехандро Иняриту с Том Круз да направи впечатляваща премиера на остров Лидо.

Изключение е продуцираният от „Дисни“ документален филм „Не поглеждай назад с гняв“, посветен на рок групата „Оейзис“ от Манчестър и нейното завръщане на сцената, пише още БГНЕС.

„Братята Галахър обещаха, че ще бъдат във Венеция“, каза Барбера.

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Внимание със сигурност ще привлече и четиричасовият документален филм на американския режисьор Алекс Гибни за Илон Мъск, който ще подложи на изпитание концентрацията на зрителите.

„Той проследява цялата му кариера, противоречията около него и властта, съсредоточена в ръцете на един-единствен човек“, обясни Барбера.

В програмата ще има и редица открито политически филми, посветени на държавните репресии в Унгария, Беларус и Иран. Сред тях са „Партер“ на Габор Райс, „Писма от заглушената страна“ на Андрей Куцила и „Малко светлина“ на Али Асгари.

Няколко продукции разглеждат насилието в контролираните от Израел палестински територии. Филмът „Гражданинът Осама“ на Ахмед Хасуна проследява фоторепортер, който документира убийствата и разрушенията, причинени от израелските войски в Газа.