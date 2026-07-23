Най-новият филм с британската звезда Робърт Патинсън, братята Ноел и Лиъм Галахър от „Оейзис“, както и четиричасов документален филм за Илон Мъск ще бъдат сред акцентите на Международния филмов фестивал във Венеция през септември.
Организаторите представиха програма, богата на независими и авторски продукции, но с ограничено присъствие на големите холивудски студиа. Подобна тенденция се наблюдава и на други европейски кинофестивали през тази година.
Общо 20 филма ще се състезават за престижната награда „Златен лъв“ по време на фестивала, който ще се проведе от 2 до 12 септември.
Сред тях е „Прайм тайм“ на Ланс Опенхайм, посветен на американско телевизионно предаване, което се опитва да разобличава педофили. Главната роля изпълнява Патинсън, който получи високи оценки за превъплъщението си в злодея Антиной в актуалния касов хит „Одисея“ на Кристофър Нолан.
„Филмът разказва истинската история на безскрупулния водещ на смущаващо риалити предаване на Ен Би Си“, заяви директорът на фестивала Алберто Барбера.
Сред останалите претенденти е мрачната комедия „Дивият кон девет“ на ирландския режисьор Мартин Макдона с участието на Джон Малкович и Сам Рокуел. В конкурсната програма влиза и „Бункер“ на Флориан Зелер, в който участват испанските звезди и партньори в живота Хавиер Бардем и Пенелопе Крус.
Както беше обявено по-рано, фестивалът ще бъде открит с филм на режисьора на „Трейнспотинг“ Дани Бойл за начина, по който медийният магнат Рупърт Мърдок промени британските медии. За „Златния лъв“ ще се състезава и най-новият филм на ветерана Вернер Херцог „Бъкинг Фастард“, в който участват сестрите Кейт Мара и Руни Мара.
Холивуд остава настрана
Миналата година големите холивудски студиа и американските стрийминг платформи „Нетфликс“ и „Амазон“ избраха Венеция за премиерите на редица скъпи продукции. Тази година обаче те почти отсъстват.
Европейските фестивали обикновено разчитат на Холивуд да внесе по-достъпно за масовата публика кино наред с независимите и често по-провокативни заглавия, които са в основата на програмите им.
Големите американски студиа не присъстваха активно нито на фестивала в Берлин през февруари, нито в Кан през май, а тенденцията продължава и във Венеция.
Някои наблюдатели очакваха филмът „Дигър“ на Алехандро Иняриту с Том Круз да направи впечатляваща премиера на остров Лидо.
Изключение е продуцираният от „Дисни“ документален филм „Не поглеждай назад с гняв“, посветен на рок групата „Оейзис“ от Манчестър и нейното завръщане на сцената, пише още БГНЕС.
„Братята Галахър обещаха, че ще бъдат във Венеция“, каза Барбера.
Внимание със сигурност ще привлече и четиричасовият документален филм на американския режисьор Алекс Гибни за Илон Мъск, който ще подложи на изпитание концентрацията на зрителите.
„Той проследява цялата му кариера, противоречията около него и властта, съсредоточена в ръцете на един-единствен човек“, обясни Барбера.
В програмата ще има и редица открито политически филми, посветени на държавните репресии в Унгария, Беларус и Иран. Сред тях са „Партер“ на Габор Райс, „Писма от заглушената страна“ на Андрей Куцила и „Малко светлина“ на Али Асгари.
Няколко продукции разглеждат насилието в контролираните от Израел палестински територии. Филмът „Гражданинът Осама“ на Ахмед Хасуна проследява фоторепортер, който документира убийствата и разрушенията, причинени от израелските войски в Газа.