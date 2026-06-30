Ролята на Анджелина Джоли в предстоящия филм „Couture“ я кара да преосмисли цялостния си подход към живота извън екрана. 51-годишната актриса разкрива подробности за житейските трудности, които е срещнала и дали е успяла да намери любовта отново след развода си с Брад Пит през 2016г.
Няма друг след Брад Пит!
„Не съм излизала на среща и не съм била с никого, откакто се разведох с Брад Пит“, сподели Анджелина Джоли пред "Yahoo" за раздялата си през 2016 г. с бившия си съпруг. „Така че някак си си мисля, че този аспект от мен не заема централно място в живота ми. Фокусирам върху децата си и семейството си.“ За да изиграе Максин обаче, Джоли трябваше да преосмисли дали е готова да се срещне очи в очи с най-големия си страх, а именно рак на гърдата. Известно е, че майката на Анджелина Джоли - Маршелин Бертран, умира от това заболяване на 56-годишна възраст. Самата Джоли се подложи на двойна мастектомия през 2013 г., след като откри, че носи същата генетична мутация като майка си.
"Трябва да бъда свободна отново"
Носителката на "Оскар" признава, че се чувства съкрушена от живота, но е убедена, че трябва да продължи напред и да бъде свободна. Тя признава, че дъщерите й също са й помогнали много с подкрепа и разбиране. Джоли сподели още, че децата я връщат към "старата й същност". „Мисля, че сега те искат от мен да не бъда просто „мама“, а много повече,“ добавя красивата актриса.
След тежката раздяла с Брад Пит, Анджелина Джоли остана фокусирана върху отглеждането на шестте им деца - Мадокс, Пакс, Захара, Шило, Нокс и Вивиен, както и няколко избрани актьорски роли.
Пит също продължи актьорската си кариера, а в личния си живот, актьорът е във връзка с приятелката си Инес де Рамон от 2022 г. Десет години след раздялата им бившите съпрузи все още се борят в съда за френската винарна „Шато Миравал“. Миналата седмица Брад Пит отбеляза значителна победа в продължаващата съдебна битка, но ситуацията тепърва продължава да се развива.