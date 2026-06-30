Ролята на Анджелина Джоли в предстоящия филм „Couture“ я кара да преосмисли цялостния си подход към живота извън екрана. 51-годишната актриса разкрива подробности за житейските трудности, които е срещнала и дали е успяла да намери любовта отново след развода си с Брад Пит през 2016г.

Няма друг след Брад Пит!

„Не съм излизала на среща и не съм била с никого, откакто се разведох с Брад Пит“, сподели Анджелина Джоли пред "Yahoo" за раздялата си през 2016 г. с бившия си съпруг. „Така че някак си си мисля, че този аспект от мен не заема централно място в живота ми. Фокусирам върху децата си и семейството си.“ За да изиграе Максин обаче, Джоли трябваше да преосмисли дали е готова да се срещне очи в очи с най-големия си страх, а именно рак на гърдата. Известно е, че майката на Анджелина Джоли - Маршелин Бертран, умира от това заболяване на 56-годишна възраст. Самата Джоли се подложи на двойна мастектомия през 2013 г., след като откри, че носи същата генетична мутация като майка си.

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"Трябва да бъда свободна отново"

Носителката на "Оскар" признава, че се чувства съкрушена от живота, но е убедена, че трябва да продължи напред и да бъде свободна. Тя признава, че дъщерите й също са й помогнали много с подкрепа и разбиране. Джоли сподели още, че децата я връщат към "старата й същност". „Мисля, че сега те искат от мен да не бъда просто „мама“, а много повече,“ добавя красивата актриса.

Снимка: Getty Images

След тежката раздяла с Брад Пит, Анджелина Джоли остана фокусирана върху отглеждането на шестте им деца - Мадокс, Пакс, Захара, Шило, Нокс и Вивиен, както и няколко избрани актьорски роли.

Пит също продължи актьорската си кариера, а в личния си живот, актьорът е във връзка с приятелката си Инес де Рамон от 2022 г. Десет години след раздялата им бившите съпрузи все още се борят в съда за френската винарна „Шато Миравал“. Миналата седмица Брад Пит отбеляза значителна победа в продължаващата съдебна битка, но ситуацията тепърва продължава да се развива.