Актрисата Ема Робъртс се е омъжила за годеника си Коди Джон в събота, съобщава TMZ, позовавайки се на близки източници до двойката.

Церемонията се е провела на тайно събитие в семейното имение на Коди в Сън Вали, Айдахо, където са присъствали близки роднини и приятели на двамата.

След четиригодишна връзка двамата са си казали заветното "Да!", като според Page Six романтичната церемония е продължила около 45 минути. Двамата са разменили брачните си клетви върху дървена платформа на открито.

Синът на Ема я е изпратил до олтара

Един от най-трогателните моменти на големия ден е бил, когато петгодишният син на Ема Робъртс, Роудс, когото тя има от бившия си приятел Гарет Хедлунд (41), е изпратил майка си до олтара! Според американските медии, малкото момче е вървяло ръка за ръка с булката на сватбената церемония. Това е била специална роля за момчето - традиционно бащата ескортира дъщеря си до олтара. Отношенията на Ема с баща ѝ - актьорът Ерик Робъртс (70), обаче се смятат за обтегнати от години.

Сред гостите е била и самата Джулия Робъртс! Звездата от „Хубава жена“ се е погрижила да присъства на големия ден на племенницата си. Снимки, публикувани от американските медии, я показват в лятна рокля на точки с бял чадър. В спокойното градче Сън Вали, дом на само около 1800 жители, температурите са се покачили до знойните 35 градуса по Целзий през уикенда.

Ема Робъртс потвърди годежа си с Коди през юли 2024 г., като публикува усмихната снимка с него, на която показва диамантения си пръстен. В надписа към снимката тя се пошегува, че споделя новината, преди майка ѝ да я разгласи.

Снимка: Getty Images

Двамата за първи път предизвикаха слухове за романтична връзка през лятото на 2022 г., но оттогава пазят отношенията си встрани от общественото внимание, появявайки се заедно на публични места само по няколко пъти през годините.

Преди връзката си с Коди, Ема Робъртс е била сгодена за актьора Еван Питърс. Актрисата има и 5-годишен син на име Роудс от предишната си връзка с Гарет Хедлунд.

Припомняме, че актрисата Ема Робъртс стана майка малко след началото на пандемията и не обича да споделя снимки на сина си Роудс в Инстаграм.

Снимка: Getty Images

Неговата баба обаче има друго мнение по въпроса и често качва снимки на внучето си.

"Малкият мъж расте", написа тогава тя към кадър, на който се вижда лицето на момчето.

Отговорът от страна на Ема последва незабавно: тя сподели поста в собствения си профил и написа: "Когато майка ти пуска снимки с лицето на детето ти без да поиска разрешение, но ти ги обичаш и двамата, така че все тая."

Това не е първия път, в който Кели Кънингам разкрива неща за дъщеря си без нейното одобрение. Звездата се стараеше да пази бремеността си в тайна, но майка й потвърди новината: „Искаше ми се да не говоря много за бременността си, но майка ми разкри всичко. Тя има Инстаграм, а майки и Инстаграм не са добра комбинация."