Сър Бенджамин Слейд, 80-годишен британски аристократ, търси съпруга, на която да даде богатството си. Мултимилионерът обаче има няколко интересни изисквания и забрани по отношение на бъдещата си партньорка.

80-годишен британски аристократ предизвика вълна от онлайн реакции, след като публично обяви, че си търси съпруга. Необичайното му предложение включва годишен доход от около 58 000 евро, къща, кола, почивки и покриване на всички разходи. В замяна потенциалният партньор трябва да отговаря на редица изключително строги условия.

Сър Бенджамин Слейд, собственик на огромно имение в окръг Съмърсет, не крие факта, че основната му цел е да осигури приемственост на семейството си. Той иска съпруга, способна да му осигури наследници, които да поемат управлението на богатството и имотите му.

„Мога да имам двама сина, трима биха били по-добре, но ако имам двама, положението е спасено“, заяви сър Бенджамин, убеден, че бъдещата лейди Слейд трябва да бъде „добра майка“.

Снимка: Facebook

На какви изисквания трябва да отговаря съпругата на сър Бенджамин?

Въпреки че вече е достигнал достолепната 80-годишна възраст, сър Бенджамин има много ясни стандарти, когато става въпрос за жената, която търси. Едно от основните изисквания е тя да е поне с две десетилетия по-млада от него.

В същото време бъдещата Лейди Слейд трябва да е висока над 1,68 метра, да не е родена под знака на Скорпион и да не чете „The Guardian“.

Списъкът продължава с други, по-рядко срещани изисквания. Идеалната кандидатка трябва да има шофьорска книжка, да може да борави с огнестрелни оръжия и, ако е възможно, дори да има лиценз за пилотиране на хеликоптер.

Снимка: Facebook

Според аристократа тези умения са полезни за управлението на двата замъка, обширните земи и ловния район.

В допълнение към административния опит, сър Бенджамин казва, че цени жените, които практикуват бални танци и които са запалени по игри като бридж или табла.

Какви забрани налага мултимилионерът?

Ексцентричният аристократ заявява, че не иска да се жени за жени от държави, чиито имена започват с буквата „И“ и чиито знамена имат зелен цвят.

Снимка: Facebook

По този начин страни като България, Ирландия, Индия, Италия, Иран или Кот д'Ивоар автоматично се премахват от списъка с възможни партньори.

Вместо това, той твърди, че има афинитет към жени от Канада, Съединените щати, Германия или други северноевропейски страни, които смята за по-близки до неговия начин на живот.