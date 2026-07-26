Бебето е тук! След повече от 24 часа в родилната зала, бившата звезда от „Ергенът“ Андрей Манголд (39) и съпругата му Аника „Ани“ (34) най-накрая държат новородения си син в ръцете си.

„Мама и малкият ни син се справиха чудесно с всичко и двамата се чувстват много добре. Невероятно се гордея със съпругата си и нашия малък боец“, каза Манголд ексклузивно пред BILD.

Бебето се е родило в болница в Мюнхен, а самото раждане е било доста изтощително за майката. „Когато Ани имаше силни контракции, исках някак си да ѝ отнема болката“, споделя участникът в романтичното риалити.

БЯХ БУДЕН 48 ЧАСА

Бившият ерген споделя, че това е бил най-емоционалният момент в живота му, а когато е видял бебето си за пръв път, се е разплакал.

„Откакто пристигнахме в болницата, бях буден почти 48 часа, защото исках Ани да използва всяка свободна минута, за да се възстанови. Просто исках да се грижа и за двамата.“

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Бившият ерген споделя за изданието, че животът му се е променил завинаги . „За Ани и мен раждането на сина ни е сбъдната мечта. Чувствам, че сега е идеалният момент – с правилната жена до мен и нашето малко семейство.“

Новите родители се наслаждават на всеки момент заедно като семейство от трима души: опознават се, гушкат се – и наваксват със съня си.

Андрей Манголд участва в "Ергенът" през 2019 г. Той е професионален баскетболист. Предлага брак на съпругата си по време на почивка на Малдивите.

Скоро по bTV зрителите ще могат да очакват новия сезон на "Ергенът: Любов в рая". Райна Караянева отново ще бъде водеща на романтичното риалити!

Кои ще бъдат участниците в във втория сезон на "Ергенът: Любов в рая" - и кои познати лица от предишни сезони на "Ергенът" ще влязат - предстои скоро да разберем!

„Ергенът: Любов в рая“ е част от успешната световна франчайз линия на The Bachelor и се радва на огромна популярност в САЩ, Австралия и други пазари. Форматът е по лиценз на Warner Bros. International Television Production Limited и идва в България с обещанието за нов тип телевизионно преживяване – ярко, смело и без задръжки.