С плочки на корема и танцова стъпка Нанси Карабойчева заяви, че се намира в най-добрата си форма за последните 7 години. Носителката на титлата „Мис България“ за 2013 година не скри, че се гордее със себе си и показа отлична физическа кондиция.

Красавицата от Пазарджик, която през април навърши 33 години, направи лична равносметка за изпитанията, през които е преминала през последните 7 години.

„Да ви кажа съвсем нескромно - гордея се със себе си. За тези 7 години съм родила 2 деца, минала съм през 2 операции, била съм бременна 3 пъти и не можех да ходя почти 5 месеца“, споделя тя с последователите си в социалните мрежи, подчертавайки, че междувременно е живяла в три различни държави и осем различни града.

На фона на всичко това Нанси признава, че да стигне до момента, в който се чувства добре в кожата си и има сила и енергия, не е било никак лесно.

Снимка: Инстаграм

Посланието ѝ обаче не е за крайности, лишения или натиск. Напротив, тя подчертава колко важно е човек да слуша тялото си и да не се насилва, когато няма сили. Според нея промяната не започва непременно с големи обещания и резки решения, а с малки, постоянни стъпки.

Нанси насърчава последователите си да не отлагат грижата за себе си за „новата година“, „следващия месец“ или „другия понеделник“. Вместо това ги призовава да започнат с малко, но да бъдат постоянни.

„Резултатите ще дойдат. Може да не е бързо, но ще бъде с вашето темпо и ще бъде правилно“, казва тя.

Финалът на посланието ѝ е мотивиращ — да се обичаме и харесваме такива, каквито сме, но и да не спираме да си поставяме цели.

„Винаги можем да надградим“, завършва Нанси Карабойчева, напомняйки, че истинската форма не е само отражението в огледалото, а усещането за сила, енергия и вътрешна увереност след всичко, през което си преминал.

Нанси и „перфектната“ визия

Преди малко повече от месец хубавицата отново говори открито за тялото си. Тогава тя благодари на последователите си за милите коментари относно физическата ѝ форма, но показа и другата страна на „перфектната“ визия и показа коремче, стрии и целулит.

„Много ви благодаря за милите коментари относно физическата ми форма и колко добра ви изглежда. И да, истината е, че доста напреднах последните месеци и мноооого се старая за това. Но под стегнатото клинче и аз крия все още коремче, много стрии, целулит, белези и други. От които изобщо не се срамувам, напротив… показвам ви ги, за да знаете, че са напълно ОК“, написа тя.

Снимка: Инстаграм

Коя е Нанси Карабойчева

Нанси Карабойчева е носителка на титлата „Мис България“ за 2013 година. Освен с участията си в публичното пространство, тя е позната и като водеща на „Живот на кантар“.

До нея в живота е Добромир Димитров – бивш национален волейболист на България. Той е разпределител и има впечатляваща спортна кариера, включително участие на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г.

Любовта между Нанси и Добромир започва още в ученическите им години. Двамата са заедно от 17-годишна възраст и неведнъж са споделяли, че никога не са се разделяли.

Нанси Карабойчева и Добромир Димитров си казват голямото „ДА“ на 27 юли 2018 г. в Пазарджик. Двамата са родители на две момчета – Матей, роден на 28 юли 2020 г., и Йоан, роден на 17 юли 2021 г.

Снимка: Инстаграм

През миналото лято двамата отбелязаха 7 години брак, известни като Медна сватба. По този повод Нанси сподели емоционални кадри от семейния им живот и написа:

„През призмата на днешния ден знам, че ни предстоят още трудности, но и много радости и споделеност.“

Вижте какво сподели Нанси Карабойчева в нашия подкаст "Малки разговори":