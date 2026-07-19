Австралийската тенисистка Дария Касаткина, която в момента е №1 на страната в женския тенис, каза заветното „Да“ на бившата състезателка по фигурно пързаляне Наталия Забияко. Двете отпразнуваха любовта си на романтична церемония край морето в Атина, в присъствието на семейството и най-близките си приятели.

Щастливата новина беше споделена от самите младоженки чрез публикации в социалните мрежи, придружени от снимки от церемонията. На кадрите се вижда как двойката сияе от щастие на фона на морския бряг, облечена в елегантни нетрадиционни булчински тоалети, а атмосферата е изключително стилна.

Впечатление прави, че и двете булки са облечени в тъмната гама с открояващи се черни тоалети, докато гостите им са изцяло в бяло, бежово, а някои и в пайети.

Снимка: https://www.instagram.com

Касаткина и Забияко публично обявиха връзката си през 2022 г. и оттогава не крият отношенията си, като често споделят моменти от съвместния си живот. През последните години Наталия неизменно присъства на големите турнири, за да подкрепя любимата си от трибуните.

Изборът на Гърция за сватбената церемония не е случаен. От 2024 г. страната официално разрешава еднополовите бракове след историческо решение на парламента, превръщайки се в първата православна държава, узаконила еднополовите бракове.

Дария Касаткина - една от най-постоянните тенисистки в световния елит

28-годишната Дария Касаткина е сред най-успешните тенисистки на своето поколение. Родена в Русия, през 2025 г. тя започна да представя Австралия на международните турнири след официална промяна на спортното си гражданство.

Касаткина достига до №8 в световната ранглиста на WTA - най-високото класиране в кариерата ѝ. Тя има множество титли на сингъл от тура на WTA, полуфинал на „Ролан Гарос“ през 2022 г. и е сред най-постоянните състезателки в световния тенис през последното десетилетие. Отличава се с изключително разнообразна игра, отлична защита и тактическо мислене, което често ѝ носи победи срещу по-силно физически съпернички.

Наталия Забияко - впечатляваща кариера и участие на Олимпийски игри

31-годишната Наталия Забияко също има богата спортна биография. Родена в Естония, тя първоначално се състезава за родината си, а по-късно представя Русия в спортните двойки.

Снимка: https://www.instagram.com

Най-големият ѝ успех идва на Зимните олимпийски игри в Пьончан през 2018 г., където печели сребърен олимпийски медал в отборната надпревара. Заедно с партньора си Александър Енберт тя завоюва и бронзов медал на Световното първенство през 2019 г., както и сребро на финала на сериите Гран при.

Двойката се утвърждава като една от най-силните в света преди Забияко да прекрати състезателната си кариера.