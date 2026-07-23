Телевизионната легенда от „Стар Трек“ Уилям Шатнър и най-малката му дъщеря Мелани Шатнър Греч преминават почти едновременно през най-тежкото изпитание в живота си. Тя се изправя срещу рак на гърдата в четвърти стадий, а докато лечението ѝ още продължава, актьорът научава, че има злокачествен меланом с разсейки в белите дробове и мозъка – също в четвърти стадий. Днес и двамата са излекувани от коварното заболяване, а преживяното ги сближава още повече, разказват баща и дъщеря в съвместно трогателно интервю за списание „Пийпъл“.

Днес 95-годишният актьор, най-разпознаваем от превъплъщението му в капитан Кърк от култовия „Стар Трек“, е изключително горд с най-малката си дъщеря, която е на 61 години. Шатнър има още две дъщери – Лесли и Лизабет, от покойната си съпруга, актрисата Глория Ранд.

„Ние сме много сплотено семейство. Свързани сме от всички трудности, които сме преодолели заедно“, казва той.

Снимка: Getty Images/Instagram

Шатнър с трите си дъщери (1988 г.)

Бучката, която едва не остава незабелязана

Мелани открива малка бучка под гърдата си съвсем случайно през юли 2022 г. Само пет месеца по-рано мамографията ѝ не е показала нищо обезпокоително. При новия преглед специалистът също не забелязва веднага подозрителна находка, но Мелани настоява мястото да бъде проверено още веднъж. Това решение се оказва животоспасяващо.

Изследванията потвърждават, че тя има рак на гърдата, който вече се е разпространил към лимфни възли в гръдния кош.

През следващата година и половина Мелани преминава през няколко курса химиотерапия и таргетна терапия. Претърпява двойна мастектомия, след която решава да не си прави реконструктивна операция, както и 30 процедури по лъчетерапия.

„Химиотерапията ме изтощи най-много физически, а лъчетерапията беше най-тежка емоционално“, признава тя.

Снимка: Getty Images/Instagram

Актьорът и най-малката му дъщеря Мелани - снимката е направена, когато тя е на 12 години.

Ракът на Уилям Шатнър стига до мозъка и белите дробове

Точно когато Мелани започва да вижда края на собственото си лечение, семейството получава нов тежък удар. През юни 2023 г. върху бузата на Уилям Шатнър се появява подутина. Семейният лекар първоначално смята, че става дума за запушена слюнчена жлеза, но образуванието продължава да расте.

След операцията за отстраняването му става ясно, че Шатнър има злокачествен меланом в четвърти стадий, който вече се е разпространил към белите дробове и мозъка.

„Спомням си как си помислих: „Нямам сили едновременно да се грижа за себе си и да загубя баща си“, разказва Мелани.

Самият актьор обаче отказва да се предаде. Лекарите му казват, че ако е потърсил помощ по-късно, вероятно е нямало да бъде жив.

Снимка: Getty Images/Instagram

Уилям и Мелани (2006 г.)

„Вярвам, че Вселената се грижи за мен“, споделя звездата от „Стар Трек“.

Шатнър преминава през двегодишно лечение с имунотерапия, насочено към разсейките в белите дробове и мозъка. Въпреки диагнозата той не спира да работи и да живее активно, а семейството му остава плътно до него.

И двамата успяват да се излекуват напълно

В края на 2024 г. баща и дъщеря получават новината, за която са се молили – изследванията им вече не показват наличие на рак.

„Това беше едва третият път в живота ми, когато съм чувала баща ми да плаче“, споделя Мелани за момента, в който му съобщава, че е здрава.

Преживяното променя изцяло начина, по който двамата гледат на света.

„Мисля за чудото на едно колибри, за кучето ми, което носи топка, и за децата ми. Осъзнавам магията във всичко“, казва Уилям Шатнър.

Превръщат преживяното в обща мисия

На 29 юли баща и дъщеря стартират седмичния подкаст „No Time but Now“. В него ще разговарят с медицински експерти и хора, преборили тежки заболявания, за здравето, страха и начините да откриваме смисъл дори в най-трудните моменти.

Днес Шатнър продължава да работи активно, но най-важно за него остава семейството. Неделните им вечери вече събират повече от 15 души, сред които петима внуци и двама правнуци.

Снимка: Getty Images/Instagram

След дълъг живот и световна слава актьорът не мисли за награди или паметници.

„Статуите рано или късно биват съборени. Истинското наследство е да вършиш добри дела и да помагаш на другите. Това отеква до края на времето.“

Активен живот и след 90-та година

На 95 години Шатнър, който е носител на 2 награди „Еми“ и „Златен глобус“, продължава да живее активно въпреки здравословните изпитания. През 2021 г., на 90-годишна възраст, той се превърна в най-възрастния човек, достигнал до ръба на Космоса, след като участва в полет на компанията „Блу Ориджин“ на Джеф Безос. Малко над десетминутното пътуване отвежда оригиналния капитан Кърк на 106 километра над Земята – преживяване, което актьорът определя като най-дълбокото в живота си.

В края на 2025 г. той преминава през поредното изпитание, след като пада от кон и чупи тежко рамото си, заради което се подлага на сложна операция. Инцидентът обаче не отнема любовта му към ездата – страст, която го съпътства от десетилетия.