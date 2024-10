Когато става въпрос за фитнес и здравословен начин на живот, всеки от нас се стреми да открие най-добрите възможности, които ще ни позволят да постигнем целите си и да се чувстваме добре в собственото си тяло. В този контекст, новите Next Level клубове в София - Next Level Изток и Next Level Макси, се открояват като истински бисери, предлагащи всичко, от което се нуждаете, за да направите следващата стъпка към по-здравословен и активен начин на живот.

Разположен на ул. "Николай Хайтов" 2, Next Level Изток е новият фитнес клуб, който ще ви впечатли с богатото си оборудване и изключително удобната си локация в широкия център на София. Това е мястото, където ще намерите всичко необходимо, за да постигнете своите фитнес цели - от висококачествените уреди на Technogym и функционална зона до релаксиращи сауна и парна баня.

Клубът заема 800 кв. м на втория етаж на сградата, точно над магазина за козметика. В непосредствена близост можете да посетите и салони за красота, химическо чистене, денонощен магазин и разнообразни места за хранене, така че да съчетаете тренировката с някои други задачи или приятно прекарано време. Паркирането около клуба е свободно, като достъпът до него е удобен от близката метростанция Жолио-Кюри, както и пешеходно за служителите в близките офис сгради и жители на квартал Изток.

Ако търсите истинско всеобхватно фитнес преживяване, Next Level Макси е точно това, от което имате нужда. Разположен в комплекса Maxi Club на бул. "Симеоновско шосе" 110, този модерен фитнес център предлага не само впечатляваща фитнес зона, но и цял спектър от допълнителни съоръжения и услуги, които ще ви помогнат да се почувствате напълно обновени и релаксирани.

Next Level Макси предлага просторна и добре оборудвана фитнес зона, снабдена с най-новите уреди на Technogym. Тук ще намерите всичко необходимо - от кардио машини до тежкоатлетични уреди и зона за функционални тренировки, позволявайки ви да създадете напълно персонализирана тренировъчна програма.

Този комплекс предлага и изключителни съоръжения за релакс и възстановяване, включително 2 сауни, парна баня, хамам и дори масажен кабинет. След интензивна тренировка, можете да се насладите на успокояващите ефекти на тези съоръжения, за да възстановите силите си и да подготвите тялото си за следващото предизвикателство.

За най-нетърпеливите клиенти и двата клуба предлагат специални промо абонаменти с подаръци. А ако тренирате с карта MultiSport можете да я използвате за достъп и до двата нови клуба, както и до спа зоните.

Некст Левъл Изток и Некст Левъл Макси са новите звезди сред фитнес центровете в София, предлагащи всичко, от което се нуждаете, за да постигнете своите здравословни и фитнес цели. Със своите модерни съоръжения, висококачествено оборудване и широк спектър от допълнителни услуги, тези два клуба ви дават възможност да се потопите в едно пълноценно фитнес и релакс преживяване.