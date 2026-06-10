Ник Райнър, син на режисьора Роб Райнър, е поискал да получи средства от семейния доверителен фонд, създаден от родителите му, като твърди, че те са необходими за финансиране на защитата му по делото за убийството им, съобщи Асошиейтед прес.

В подадена в съда в Лос Анджелис молба адвокатите на 32-годишния Райнър посочват, че настойниците на доверителния фонд са отказали изплащане без правно основание. Според тях клиентът им има право на средствата и е необходимо да ги получи незабавно.

Роб Райнър - известен режисьор на филми като „Доблестни мъже“, „Когато Хари срещна Сали“ и „Принцесата булка“ - и съпругата му Мишел Сингър Райнър бяха открити убити в дома си в Лос Анджелис на 14 декември. Ник Райнър беше арестуван няколко часа по-късно и по-късно пледира невинен по две обвинения в убийство.

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Според съдебните документи доверителният фонд е бил създаден през 1993 г. и предвижда изплащане на средства на Ник Райнър на две части - при навършване на 30 и 35 години. Адвокатите му твърдят, че той не е получил дължимото плащане и настояват средствата да бъдат изплатени незабавно с оглед на нуждите му за правна защита.

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Производството по наказателното дело продължава, като следващото съдебно заседание е насрочено за септември. Обвинението все още не е обявило дали ще иска смъртно наказание, уточнява Асошиейтед прес.