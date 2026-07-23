Бени Бланко зарадва хиляди фенове като разкри лични моменти от 34-ия рожден ден Селена Гомес - от романтичното им пътуване в Италия. Вместо традиционно парти, двамата избраха да отбележат специалния ден с кулинарен курс, по време на който сами приготвят ястия от класическата италианска кухня.

Италиански празник с домашна паста и вино

В началото на видеото, публикувано в социалните мрежи Бланко се обръща към камерата с думите, че е време да приготвят „италиански пир за рождения ден на съпругата му“. Следват кадри, в които Селена Гомес замесва тесто за прясна паста, оформя го и го прекарва през машина за спагети, докато музикалният продуцент не спира да я насърчава и да й помага.

Менюто включва няколко традиционни италиански специалитета – домашна паста, пълнени цветове от тиквички (Fiori di zucca) със сирене, както и патладжан с пармезан. Двамата готвят заедно, дегустират приготвеното, наслаждавайки се на спокойствието и красивата природа.

Един от най-емоционалните моменти във видеото настъпва, когато Бени опитва патладжана с пармезан и не скрива възхищението си. По думите му това е „най-вкусното нещо, което е ял в Италия досега“, като допълва, че именно Селена го е приготвила. Тя обаче веднага отвръща, че заслугата е обща, тъй като са готвили заедно. Видеото завършва с кадър, в който Селена си почива след кулинарното приключение, а Бени тихо й казва: „Честит рожден ден, любов моя. Обичам те.“

Романтична вечеря в Болоня

Преди празничния кулинарен курс двойката вечеря в известния ресторант Trattoria della Santa в Болоня. Собственикът на заведението разказва, че първоначално за тях е била резервирана самостоятелна маса, но двамата предпочели да седнат навън под прочутите аркади на града. По думите му Селена Гомес и Бени Бланко били изключително любезни, непринудени и не спестили похвалите си към храната и обслужването, оставяйки прекрасно впечатление на целия екип.

Романтичното пътуване е поредният жест, с който двамата демонстрират своята близост и силна връзка. Селена Гомес и Бени Бланко сключиха брак през септември 2025 г., след като публично обявиха романтичната си връзка близо две години по-рано.