Дженифър Анистън, Бени Бланко и Селена Гомес се впускат в особени забавления заедно. Бланко и Селена са нагости у Дженифър, за да запишат реклама за козметичната марка на Анистън - LolaVie, но сякаш нещата леко излизат извън контрол. Нови прически и кражба на дрехи, тримата определено знаят как да избягат от скуката.

Неочаквано посещение и една "прическа по спешност"

Историята започва, когато Бени Бланко се появява неочаквано в дома на Анистън и настоява за помощ с косата си. Актрисата първоначално се опитва да се скрие, но в крайна сметка приема предизвикателството и го настанява в импровизиран фризьорски стол, където ще го подстриже. Там тя използва продукти от своята марка LolaVie и оформя къдриците на Бени, като по този начин създава по-дефинирана и елегантна прическа. По време на процеса между тях закачките са видими, а Бланко споделя, че косата му се усеща по-мека и по-здрава след третирането.

Селена Гомес и „обсада“ на гардероба

Докато Анистън се занимава с косата на Бланко, Селена Гомес се появява в друга част на дома и започва да разглежда гардероба ѝ. Ситуацията бързо се превръща в забавна импровизация – Гомес шеговито пита къде са дрехите за „раздаване“ и започва да подбира стилни сака от колекцията на актрисата.

Бланко също се включва, като пробва обувки от гардероба на актрисата. В края на видеото се намеква за своеобразна „обмяна“ между козметичните марки на двете звезди. Селена Гомес носи продукти от своя бранд Rare Beauty като подарък за Анистън, а в замяна Бланко и Гомес си тръгват с някои от вещите от дома на актрисата.Клипът е част от серия забавни видеа, в които Дженифър Анистън представя продуктите на LolaVie заедно с известни приятели и колеги. Предишни участия включват звезди като Кортни Кокс и Джейсън Бейтман.