Забравете за безбройните часове в социалните мрежи и в приложенията за запознанства. Във Финландия някои супермаркети предлагат далеч по-нестандартен начин необвързаните хора да се срещнат – чрез специални розови кошници за пазаруване в магазините. Този цвят е знак, че пазаруващите са необвързани и отворени за нови запознанства.

Инициативата привлече вниманието на милиони потребители в социалните мрежи, след като инфлуенсърка показа необичайните кошници по време на посещение в магазин във Финландия. Вместо стандартната сива или черна кошница, клиентите могат да изберат розова, обозначена с надпис „Sinkkukori“, което в превод означава „кошница за необвързани“.

Инициатива със силно послание

Идеята е изключително проста, но със силно и категорично послание. Всеки, който вземе розова кошница, показва, че е необвързан и е отворен за разговор или ново запознанство, докато пазарува. По този начин се избягват неловките ситуации, в които човек не знае дали отсрещната страна би приветствала подобен контакт. Концепцията предлага алтернатива на онлайн запознанствата, като насърчава срещите лице в лице в напълно ежедневна среда – между щандовете с плодове, зеленчуци или млечни продукти.

Интернет реагира с ентусиазъм

След като видеото стана популярно в интернет, социалните мрежи се изпълниха с многобройни коментари. Много потребители определиха инициативата като свежа идея, която връща романтиката в реалния живот и създава възможност за спонтанни запознанства извън виртуалното пространство. Разбира се, не липсваха и скептични мнения. Някои се пошегуваха, че не биха искали да бъдат заговорени, докато купуват продукти за вечеря, а други отбелязаха, че подобна инициатива би могла да доведе до неловки ситуации. Въпреки това преобладаващата реакция беше положителна, като мнозина споделиха, че биха искали да видят подобна инициатива и в собствените си държави.

Не всички магазини участват

Важно е да се отбележи, че розовите кошници не са въведени във всички супермаркети във Финландия. Те се предлагат само в част от магазините на някои търговски вериги, които участват в инициативата, докато стандартните кошници остават основният избор за останалите клиенти. Макар да няма официални данни колко успешни са тези необичайни запознанства, идеята вече предизвиква интерес далеч извън границите на Финландия. За мнозина тя е напомняне, че понякога най-естествените срещи се случват именно в ежедневието – дори по време на обикновено пазаруване.