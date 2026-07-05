5 юли е специална дата за две от най-обичаните български личности – певицата Есил Дюран и легендата на българския футбол Стилиян Петров. Макар да се изявяват в съвсем различни сфери, и двамата са пример за талант, постоянство и вдъхновение.

Есил Дюран е сред най-разпознаваемите изпълнителки на българската музикална сцена. През годините тя впечатлява не само с богатия си репертоар и силния си глас, но и със своята елегантност и ярък стил.

Певицата неведнъж е споделяла, че с времето рожденият ден за нея се е превърнал в повод за благодарност, баланс и любов към близките хора. Тя обича да празнува в компанията на семейството си, а цветята, красивата атмосфера и положителните емоции неизменно присъстват в този ден.

В социалните мрежи Есил често благодари на своите почитатели за хилядите пожелания, като не пропуска да напомни, че най-ценният подарък са хората, които обичаме.

Снимка: Facebook

На същата дата рожден ден празнува и Стилиян Петров – един от най-великите български футболисти. Роден през 1979 г. в Монтана, той оставя трайна следа както в българския футбол, така и в европейския с екипите на ЦСКА, „Селтик“ и „Астън Вила“. Като капитан на националния отбор той се превръща в символ на лидерство и спортсменски дух.

Най-голямата му победа обаче идва извън терена. След тежката битка с левкемията Стилиян се завръща към активния живот и посвещава голяма част от времето си на благотворителни каузи и подкрепа на хора, които преминават през подобни изпитания. Затова за мнозина той остава пример за сила, кураж и непримиримост.

Снимка: Lap.bg

Стилиян Петров в предаването "120 минути" вижте в следващото видео: