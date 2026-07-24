На 24 юли рожден ден празнуват две популярни личности, оставили ярка следа в своите професионални сфери – телевизионният водещ, сценарист и бивш политик Росен Петров и световната суперзвезда Дженифър Лопес. Единият се превърна в едно от най-разпознаваемите лица на българския телевизионен ефир, а другата е сред най-влиятелните изпълнители и актриси в света.

Росен Петров е роден през 1970 г. в София. Завършва Академията на МВР, но професионалният му път го отвежда в телевизията, където става сценарист и продуцент на едни от най-гледаните български предавания.

Широка популярност печели като водещ на предаването „Нека говорят“ по bTV, а преди това е сред основните сценаристи на „Шоуто на Слави“. През годините развива успешна кариера както в телевизията, така и в обществения живот, като за кратко е и народен представител.

Американската певица, актриса, танцьорка и продуцент Дженифър Лопес е родена само година преди него - през 1969 г. в Бронкс, Ню Йорк. Известна по целия свят като Джей Ло, тя е една от най-успешните артистки на своето поколение.

Кариерата ѝ започва като танцьорка, а големият ѝ пробив идва с главната роля във филма „Селена“ през 1997 г. Малко по-късно покорява и музикалните класации с хитове като „If You Had My Love“, „Love Don't Cost a Thing“, „Jenny from the Block“, „On the Floor“ и много други.

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Освен успешна музикална и филмова кариера, Дженифър Лопес развива собствен бизнес, модни и козметични линии и се утвърждава като една от най-влиятелните латиноамерикански звезди в световния шоубизнес.