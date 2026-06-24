"Зад всеки успял мъж стои една силна жена."

- Наполеон Бонапарт

Наполеон Бонапарт, или накратко само Наполеон (15 август 1769 – 5 май 1821 г.), е френски военачалник, консул по време на консулата и първият френски император на французите под името „Наполеон I Велики“ (Napoléon I le Grand) от 18 май 1804 до 6 април 1814 г. и повторно между 20 март и 22 юни 1815 г.

Завоювал военна слава по време на Революционните войни, Наполеон идва на власт чрез преврат спрямо Директорията, с което слага край на Френската революция. Постепенно узурпира изпълнителната власт във Франция, а чрез военни завоевания или съюзи постепенно установява контрол над почти цяла континентална Западна и Централна Европа.

Това става в течение на Наполеоновите войни, които първоначално са победоносни, но след неуспешния поход в Русия французите почват да губят, до поражението им в Битката на народите край Лайпциг през октомври 1813 г.

По-късно успява да осъществи краткотрайно завръщане, известно като Стоте дни (les Cent Jours), преди да бъде окончателно победен в битката при Ватерло на 18 юни 1815 г. Малко след това е пленен от британците и изпратен в изгнание на остров Света Елена, където умира.