18-ият рожден ден е от онези специални моменти, които остават завинаги в спомените. А за дъщерята на попфолк певицата Мария - Марая - празникът се оказа истинско луксозно приключение във френския Сен Тропе. Изпълнителката е превърнала пътуването по повод пълнолетието на единственото си дете в поредица от специални преживявания - от романтичната атмосфера на Френската ривиера до полет с хеликоптер над живописното крайбрежие.

Марая, която тази година завърши Англо-американското училище в София, навлиза в нов етап от живота си. А майка ѝ очевидно е решила да отбележи важния момент подобаващо.

Изненадите и подаръците, които получи рожденичката

Сред най-впечатляващите преживявания по време на почивката е полетът на семейството с хеликоптер над Френската ривиера. От въздуха Сен Тропе и лазурното крайбрежие изглеждат още по-впечатляващо, а подобно преживяване със сигурност е сред онези подаръци, които трудно могат да бъдат забравени.

Мария е заложила и на луксозно настаняване, бутикова атмосфера и специална празнична вечеря, превръщайки пътуването не просто в почивка, а в пищно отпразнуване на новия етап от живота на дъщеря си.

Разбира се, рожденият ден не е минал без традиционната празнична украса. Хотелската стая на Марая е била изпълнена с розови балони, а сред специалните изненади се откроява и огромни букети, един от които впечатли с множество розови рози.

Снимка: https://www.instagram.com

За десерт е подготвена красива торта, изработена във формата на буквата „М“. Декорацията е завършена с пресни червени плодове, които придават на сладкото изкушение още по-елегантен вид.

За специалната вечеря пък двете жени впечатлиха с елегантни тоалети - еднакви рокли с флорални мотиви. Попфолк певицата заложи на черния вариант на модела, докато 18-годишната Марая на този в бяло - едновременно стилен тандем, но и всяка дама запазва собственото си излъчване.

Снимка: https://www.instagram.com

Не можем да пропуснем и факта, че на празничното пътуване присъства и още един важен човек за 18-годишната Марая - нейната половинка.

Компания на майка и дъщеря прави и съпругът на Мария - Теодор Петков. Певицата и бизнесменът сключиха брак през 2025 г., а по-късно Мария разкри, че двамата са се запознали на 10 май същата година и са организирали сватбата си в Гърция през август.

Hermès за специалната вечер

Не само роклите привличат внимание. За празничната вечеря Мария е допълнила визията си с една от най-разпознаваемите чанти в света - Hermès Birkin в наситен оранжев цвят. Дъщеря ѝ пък често залага на друг емблематичен модел на френската луксозна марка - Mini Kelly, в бордо, който избра и за празника си във Франция.

Така майка и дъщеря отново са в своеобразен моден синхрон, но този път чрез аксесоарите.

Пълнолетие и ново начало

Тази година дъщерята на Мария приключи средното си образование след 12 години обучение в Англо-американското училище в София. Тя отбеляза края на училищния етап и с впечатляваща финална изложба, която показа нейния интерес към изкуството и творческите занимания.

Преди това Мария сподели, че дъщеря ѝ обмисля следващата си стъпка в образованието. Първоначално плановете са били свързани с Дубай, но впоследствие са се променили.