На 2 юли една от най-ярките звезди на съвременното кино празнува рожден ден - Марго Роби! Актрисата, която успя да направи почти невъзможното - да се превърне едновременно в любимка на критиците, кралица на блокбастърите и един от най-влиятелните продуценти в Холивуд. От австралийско момиче, работило на няколко места, за да помага на семейството си, до триумфа с „Барби“ и една от най-влиятелните жени във филмовата индустрия!

Днес, вече на 36 години, Марго Роби вече е изградила кариера, за която мнозина мечтаят цял живот. Но ако нещо отличава австралийката от много други звезди, то е, че никога не се задоволява само с успеха пред камерата. За нея киното не е просто професия - то е възможност да разказва истории, които остават. И именно затова днес тя е много повече от актриса - тя е една от най-значимите фигури в новата киноиндустрия.

Родена е на 2 юли 1990 г. в град Далби, щата Куинсланд, Австралия. Израства на Голд Коуст заедно с тримата си братя и сестра, след като родителите ѝ се разделят, когато е още малка. Майка ѝ Сари Кеслър, физиотерапевт по професия, отглежда сама четирите деца. Марго неведнъж е казвала, че именно майка ѝ е човекът, на когото се възхищава най-много.

„Майка ми е най-силният човек, когото познавам. Тя направи всичко възможно, за да можем ние да имаме добър живот“, отсича Роби.

Детството ѝ далеч не прилича на холивудска приказка. Прекарва много време във фермата на баба си и дядо си, научава се да кара сърф, да цепи дърва и дори да помага при селскостопанската работа. Самата тя често се шегува, че е израснала повече сред животни, отколкото сред актьори. За да бъде независима, още като тийнейджърка работи като сервитьорка, чистачка и продавачка в магазин за сърф екипировка.

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Любовта към киното се появява рано. След училище се мести в Мелбърн, където започва да се явява на кастинги. Големият ѝ шанс идва през 2008 г., когато получава ролята на Дона Фрийман в популярния австралийски сериал "Neighbours". Само три години по-късно взима смелото решение да замине за Лос Анджелис - без гаранции за успех, но с ясната цел да пробие в Холивуд.

Първата американска продукция, в която участва, е сериалът "Pan Am", но истинският пробив идва през 2013 г. с „Вълкът от Уолстрийт“, където си партнира с Леонардо ди Каприо под режисурата на Мартин Скорсезе. Макар тогава да е сравнително непознато име, изпълнението ѝ впечатлява както критиката, така и публиката.

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По-късно Марго признава, че именно тогава е разбрала колко важно е човек да не се страхува.

„Страхът никога не е добра причина да не направиш нещо“, заявява тя.

Следват години, в които почти няма слаб проект в кариерата ѝ. Превъплъщава се в Джейн в „Легендата за Тарзан“, участва в „Фокус“ с Уил Смит, а през 2016 г. се превръща в една от най-разпознаваемите героини на съвременното кино - Харли Куин в „Отряд самоубийци“. Персонажът мигновено се превръща в културен феномен, а Марго успява да направи Харли много повече от комиксов образ - хаотична, опасна, но и изненадващо човешка.

Междувременно доказва, че не иска да бъде възприемана само като звезда на комерсиалното кино. През 2017 г. играе фигуристката Тоня Хардинг в „Аз, Тоня“. За ролята тренира усилено пързаляне с кънки и получава първата си номинация за „Оскар“ за главна женска роля.

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Следват още силни филми - „Имало едно време... в Холивуд“ на Куентин Тарантино, „Bombshell“, която ѝ носи нова номинация за „Оскар“, и психологическият трилър „Вавилон“ на Деймиън Шазел.

Но ако има проект, който окончателно затвърждава статута ѝ на една от най-влиятелните личности в Холивуд, това безспорно е „Барби“. Освен че изпълнява главната роля, Марго е и продуцент чрез собствената си компания LuckyChap Entertainment. Филмът се превръща в най-касовия за 2023 г., печели над 1,4 милиарда долара в световния боксофис и получава номинация за „Оскар“ за най-добър филм.

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Именно продуцентската ѝ работа често остава в сянката на актьорската, а всъщност тя е една от причините за огромното ѝ влияние в индустрията. През 2014 г. заедно със съпруга си Том Акърли и свои приятели основава LuckyChap Entertainment, компания, която поставя акцент върху истории с ярки женски персонажи. Сред най-успешните продукции са „Аз, Тоня“, „Promising Young Woman“, „Saltburn“, „Maid“ и „Барби“.

„Не искам просто да играя роли. Искам да помагам тези истории изобщо да бъдат разказани“, категорична е Роби.

В личния си живот Марго е една от най-дискретните знаменитости в Холивуд. През 2013 г. по време на снимките на филма „Suite Française“ се запознава с британския асистент-режисьор Том Акърли. Първоначално са приятели и живеят в обща къща с още няколко души в Лондон. Постепенно отношенията им прерастват в любов.

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„Бяхме приятели толкова дълго, че си мислех: „Няма как той да ме хареса.“ После осъзнах, че всъщност сме идеални един за друг“, спомня си тя.

Двамата се женят през декември 2016 г. на скромна церемония в Австралия, далеч от светлината на прожекторите. Оттогава рядко говорят публично за връзката си и почти никога не коментират семейния си живот.

През 2024 г. Марго и Том станаха родители на първото си дете - син. Актрисата продължава да пази личния си живот далеч от медиите и рядко споделя подробности за майчинството. В интервю за британския Vogue признава, че през годините се е научила да поставя ясни граници.

„Изгорих твърде много пъти. Затова пазя личния си живот само за хората, които са част от него“, отсича актрисата.

Снимка: Getty Images

Любопитното е, че въпреки славата си Марго никога не се възприема като типична знаменитост. Не обича показността, предпочита да прекарва свободното си време със семейството и приятелите си, остава запалена по хокея на лед, сърфа и австралийския футбол, а голяма част от хората, с които работи днес, са същите приятели, с които започва продуцентската си компания преди повече от десетилетие.

Сред най-интересните факти за нея е и това, че за ролята на Тоня Хардинг преминава сериозна подготовка по фигурно пързаляне, а за всеки свой образ се стреми да усвои ново умение, вместо да разчита единствено на актьорската техника.

Днес Марго Роби е носителка на десетки престижни отличия и има три номинации за „Оскар“, четири номинации за „Златен глобус“, шест за БАФТА и е номинирана за SAG Awards. Освен това е една от малкото актриси на своето поколение, които успяват едновременно да бъдат звезди пред камерата и успешни продуценти зад нея.

Може би най-добре самата тя описва философията си с думите: „Винаги съм вярвала, че ако работиш достатъчно усилено и останеш любопитен, възможностите сами ще дойдат.“

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И още един неин цитат, който сякаш обобщава целия ѝ път: „Не се страхувам да се проваля. Много повече ме е страх да не опитам.“