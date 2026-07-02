На 2 юли една от най-ярките звезди на съвременното кино празнува рожден ден - Марго Роби! Актрисата, която успя да направи почти невъзможното - да се превърне едновременно в любимка на критиците, кралица на блокбастърите и един от най-влиятелните продуценти в Холивуд. От австралийско момиче, работило на няколко места, за да помага на семейството си, до триумфа с „Барби“ и една от най-влиятелните жени във филмовата индустрия!
Днес, вече на 36 години, Марго Роби вече е изградила кариера, за която мнозина мечтаят цял живот. Но ако нещо отличава австралийката от много други звезди, то е, че никога не се задоволява само с успеха пред камерата. За нея киното не е просто професия - то е възможност да разказва истории, които остават. И именно затова днес тя е много повече от актриса - тя е една от най-значимите фигури в новата киноиндустрия.
Родена е на 2 юли 1990 г. в град Далби, щата Куинсланд, Австралия. Израства на Голд Коуст заедно с тримата си братя и сестра, след като родителите ѝ се разделят, когато е още малка. Майка ѝ Сари Кеслър, физиотерапевт по професия, отглежда сама четирите деца. Марго неведнъж е казвала, че именно майка ѝ е човекът, на когото се възхищава най-много.
„Майка ми е най-силният човек, когото познавам. Тя направи всичко възможно, за да можем ние да имаме добър живот“, отсича Роби.
Детството ѝ далеч не прилича на холивудска приказка. Прекарва много време във фермата на баба си и дядо си, научава се да кара сърф, да цепи дърва и дори да помага при селскостопанската работа. Самата тя често се шегува, че е израснала повече сред животни, отколкото сред актьори. За да бъде независима, още като тийнейджърка работи като сервитьорка, чистачка и продавачка в магазин за сърф екипировка.
Любовта към киното се появява рано. След училище се мести в Мелбърн, където започва да се явява на кастинги. Големият ѝ шанс идва през 2008 г., когато получава ролята на Дона Фрийман в популярния австралийски сериал "Neighbours". Само три години по-късно взима смелото решение да замине за Лос Анджелис - без гаранции за успех, но с ясната цел да пробие в Холивуд.
Първата американска продукция, в която участва, е сериалът "Pan Am", но истинският пробив идва през 2013 г. с „Вълкът от Уолстрийт“, където си партнира с Леонардо ди Каприо под режисурата на Мартин Скорсезе. Макар тогава да е сравнително непознато име, изпълнението ѝ впечатлява както критиката, така и публиката.
По-късно Марго признава, че именно тогава е разбрала колко важно е човек да не се страхува.
„Страхът никога не е добра причина да не направиш нещо“, заявява тя.
Следват години, в които почти няма слаб проект в кариерата ѝ. Превъплъщава се в Джейн в „Легендата за Тарзан“, участва в „Фокус“ с Уил Смит, а през 2016 г. се превръща в една от най-разпознаваемите героини на съвременното кино - Харли Куин в „Отряд самоубийци“. Персонажът мигновено се превръща в културен феномен, а Марго успява да направи Харли много повече от комиксов образ - хаотична, опасна, но и изненадващо човешка.
Междувременно доказва, че не иска да бъде възприемана само като звезда на комерсиалното кино. През 2017 г. играе фигуристката Тоня Хардинг в „Аз, Тоня“. За ролята тренира усилено пързаляне с кънки и получава първата си номинация за „Оскар“ за главна женска роля.
Следват още силни филми - „Имало едно време... в Холивуд“ на Куентин Тарантино, „Bombshell“, която ѝ носи нова номинация за „Оскар“, и психологическият трилър „Вавилон“ на Деймиън Шазел.
Но ако има проект, който окончателно затвърждава статута ѝ на една от най-влиятелните личности в Холивуд, това безспорно е „Барби“. Освен че изпълнява главната роля, Марго е и продуцент чрез собствената си компания LuckyChap Entertainment. Филмът се превръща в най-касовия за 2023 г., печели над 1,4 милиарда долара в световния боксофис и получава номинация за „Оскар“ за най-добър филм.
Именно продуцентската ѝ работа често остава в сянката на актьорската, а всъщност тя е една от причините за огромното ѝ влияние в индустрията. През 2014 г. заедно със съпруга си Том Акърли и свои приятели основава LuckyChap Entertainment, компания, която поставя акцент върху истории с ярки женски персонажи. Сред най-успешните продукции са „Аз, Тоня“, „Promising Young Woman“, „Saltburn“, „Maid“ и „Барби“.
„Не искам просто да играя роли. Искам да помагам тези истории изобщо да бъдат разказани“, категорична е Роби.
В личния си живот Марго е една от най-дискретните знаменитости в Холивуд. През 2013 г. по време на снимките на филма „Suite Française“ се запознава с британския асистент-режисьор Том Акърли. Първоначално са приятели и живеят в обща къща с още няколко души в Лондон. Постепенно отношенията им прерастват в любов.
„Бяхме приятели толкова дълго, че си мислех: „Няма как той да ме хареса.“ После осъзнах, че всъщност сме идеални един за друг“, спомня си тя.
Двамата се женят през декември 2016 г. на скромна церемония в Австралия, далеч от светлината на прожекторите. Оттогава рядко говорят публично за връзката си и почти никога не коментират семейния си живот.
През 2024 г. Марго и Том станаха родители на първото си дете - син. Актрисата продължава да пази личния си живот далеч от медиите и рядко споделя подробности за майчинството. В интервю за британския Vogue признава, че през годините се е научила да поставя ясни граници.
„Изгорих твърде много пъти. Затова пазя личния си живот само за хората, които са част от него“, отсича актрисата.
Любопитното е, че въпреки славата си Марго никога не се възприема като типична знаменитост. Не обича показността, предпочита да прекарва свободното си време със семейството и приятелите си, остава запалена по хокея на лед, сърфа и австралийския футбол, а голяма част от хората, с които работи днес, са същите приятели, с които започва продуцентската си компания преди повече от десетилетие.
Сред най-интересните факти за нея е и това, че за ролята на Тоня Хардинг преминава сериозна подготовка по фигурно пързаляне, а за всеки свой образ се стреми да усвои ново умение, вместо да разчита единствено на актьорската техника.
Днес Марго Роби е носителка на десетки престижни отличия и има три номинации за „Оскар“, четири номинации за „Златен глобус“, шест за БАФТА и е номинирана за SAG Awards. Освен това е една от малкото актриси на своето поколение, които успяват едновременно да бъдат звезди пред камерата и успешни продуценти зад нея.
Може би най-добре самата тя описва философията си с думите: „Винаги съм вярвала, че ако работиш достатъчно усилено и останеш любопитен, възможностите сами ще дойдат.“
И още един неин цитат, който сякаш обобщава целия ѝ път: „Не се страхувам да се проваля. Много повече ме е страх да не опитам.“