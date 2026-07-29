Това лято носи ново начало за Кейт Мидълтън и принц Уилям. След изпитанията през последните години и възстановяването на принцесата, семейството на Уелс отново е изцяло потопено в кралските си задължения, без да пропуска най-важното - щастливите мигове заедно.

С поредица от снимки и видеа, които публикуваха в Instagram, принцът и принцесата показаха, че трудният период вече е зад гърба им и това лято има специално място в сърцата им.

„Лятна ретроспекция”, гласи описанието към публикацията. „Благодарим на всички, които направиха последните няколко месеца толкова специални!“

Поредицата започва със снимка на принц Уилям и принцеса Кейт пред Бъкингамския дворец в Лондон, където на 8 май бяха домакини на традиционното градинско парти в кралската резиденция. Сред снимките има и момент от съвместната им поява на конните надбягвания „Роял Аскот“ на 17 юни.

Семейството беше заснето и по време на посещението си на тенис турнира Уимбълдън през юни, включително в момента, в който принцеса Кейт връчва трофея на шампионката при жените.

В друг клип принцесата на Уелс разговаря с бивша пациентка на онкологичната болница „Кристи“ по време на посещението си там през юни. Принц Уилям пък е заснет в разговор с телевизионната легенда сър Дейвид Атънбъро по време на честването на неговия 100-годишен юбилей.

Сред кадрите се появяват и няколко известни личности като Ема Уотсън и Бенедикт Къмбърбач, с които принцът на Уелс се срещна с по време на бизнес форум на инициативата United for Wildlife, проведена в рамките на London Climate Action Week.

Сред най-трогателните кадри е снимката на принц Уилям и принцеса Кейт, легнали на тревата заедно с трите си деца - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи.

Снимка: instagram/princeandprincessofwales

Снимката беше публикувана за първи път през април по повод 15-ата годишнина от сватбата на принца и принцесата на Уелс.

Публикацията включва и три индивидуални портрета на принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, заснети на морския бряг. Фотографиите бяха публикувани по случай рождените дни на децата – принц Луи навърши 8 години през април, принцеса Шарлот отпразнува 11-ия си рожден ден през май, а на 22 юли принц Джордж отбеляза своя 13-и рожден ден.

Всъщност, последната публикация на принца и принцесата на Уелс идва само дни след като отпразнуваха рождения ден на най-големия си син. По повода те публикуваха негова снимка в Instagram с краткото послание: „Честит 13-и рожден ден, Джордж!“

Малкият принц е заснет по време на воененния парад пред Бъкингамския дворец, известен като Изнасянето на знамената (Trooping the Colour), който се проведе през юни. На снимката принц Джордж се усмихва, облечен в тъмносин костюм и бяла риза с разкопчана яка, като небрежно е пъхнал ръце в джобовете си.