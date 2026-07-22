С навършването на 13 години принц Джордж навлиза в нов етап от живота си. Най-големият син на принца и принцесата на Уелс постепенно се подготвя за по-самостоятелен живот, като едно от най-важните решения пред семейството е изборът на училище за следващия етап от неговото образование.

Макар че е втори в линията за британския престол, родителите му се стремят да му осигурят възможно най-нормално детство, съчетавайки кралските задължения с ежедневие, близко до това на неговите връстници.

Детство далеч от светлината на прожекторите

След преместването си в Adelaide Cottage в района на Уиндзор през 2022 г. принц Уилям и Кейт Мидълтън поставят семейния живот на първо място. Домът предлага спокойна среда, в която Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи могат да растат далеч от постоянния обществен и медиен интерес.

Следващата голяма стъпка - училище с пансион

Една от най-обсъжданите теми около бъдещето на принц Джордж е изборът на средно училище. Според британски медии семейството разглежда няколко престижни учебни заведения, включително такива с пансион. Подобно образование традиционно е част от подготовката на много членове на кралското семейство.

Принц Уилям учи в колежа Итън, а Кейт Мидълтън посещава Marlborough College – две от най-престижните училища във Великобритания. Окончателното решение все още не е публично обявено, но се смята, че изборът ще бъде съобразен не само с традициите, но и с характера и интересите на самия Джордж.

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Баланс между традицията и модерното родителство

Принцът и принцесата на Уелс многократно са демонстрирали желанието си да модернизират начина, по който се възпитават бъдещите представители на британската монархия. Вместо строго протоколен живот, те поставят акцент върху семейните ценности, емоционалната подкрепа и личното развитие на своите деца. Този подход се различава от практиките в миналото и цели бъдещият крал да израсне с по-добро разбиране за живота извън кралските институции.

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През следващите години принц Джордж ще започне постепенно да поема по-видима обществена роля. Докато подготовката му за бъдещите кралски задължения продължава, родителите му се стремят да запазят баланса между традициите на монархията и възможността той да изживее спокойно детство.