Къща в село Кирчево с лоза, от чието грозде става разкошно вино и домати от едно време - това е последният пристан на актьора и режисьор Йосиф Сърчаджиев. Напусна ни с едно предсмъртно желание - да бъде запомнен не с кончината, а с присъствието в българския културен живот.

Съпругата му Райна, която е сценарист и драматург, избягва медийни изяви. Но се грижи домът им да бъде спретнат, а на масата да има всякакви вкусотии.

"УДАРЧЕТО" И СРЕЩАТА С МАЛКИЯ ЙОСИФ

"Ще се оправим щото няма какво да правим друго!" - споделя актьорът пред bTV по повод все по-затрудненото си придвижване. През 2004 г. получава тежък инсулт. Но дори и него приема по автентичен начин, различен от типичното, клишираното и общоприетото. Дори го нарича "ударчето".

„След инсулта влязох в един свят, различен от по-раншния и много любопитен. Голямо удоволствие е за мен да съм в този свят, от него се излъчва и моето добро отношение към хората и заобикалящата ни среда. Хубаво е. А това, че едната част от тялото ми не работи......това е весело“, споделя актьорът.

Сънят си за оня свят определя като най-красивото и спокойно нещо. Тогава се среща с "малкия Йосиф", който го вика да тръгне с него. Определя изживяното като "вятър в тебе".



"Смъртта е радост за живота. Бягаш от всичко друго, което е ниско ниво."

Тогава чува съпругата си да го вика "Йосо, Йосо" и се връща в настоящето.

"СМЪРТТА Е ПРИЯТЕН ДЪХ"

Смъртта определя като е път.

"Ръка, друга ръка, но те не се събират. Отиването в другия свят е нещо изумително красиво", споделя той в интервю за bTV. Както и че няма никакъв страх от смъртта, защото тя за него е като приятен дъх.

Снимка: БГНЕС

"Вече съм бил в другия свят. Злото е вкусния аромат на живота, като бонбоните лукчета. Злото е като лукчето." - разказва в "120 минути".

Ще запомним актьора с неговите повече от 100 роли и култови фрази, в които е синтезирал човешката си мъдрост.

Съболезнования на блзиките на актьора!

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