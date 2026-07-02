Българският актьор и режисьор Йосиф Сърчаджиев е починал вчера, съобщи за БТА дъщеря му Ана Сърчаджиева. По негово изрично желание опелото се е състояло в тесен семеен кръг. През последните години от живота си той се възстановяваше продължително след тежък инсулт, който получава през 2004 г., но въпреки здравословните трудности остава активен в изкуството и публичния живот.

Още приживе актьорът говореше спокойно за живота и неговия край, като често поставяше акцент върху красотата на преживяното, а не върху страха от смъртта.

Пепа Николова

Йосиф Сърчаджиев има сложна и дълбоко лична история, в която важно място заемат отношенията му с актрисата Пепа Николова. Двамата имат връзка в началото на 80-те години, от която се ражда дъщеря им – актрисата и телевизионна водеща Александра Сърчаджиева.

Известно е, че отношенията между актьора и Николова остават драматични и белязани от трудни решения, като самият той в различни интервюта е признавал емоционалната си вина спрямо дъщеря си Александра.

Райна Томова – голямата любов

Най-значимата жена в живота на Йосиф Сърчаджиев е съпругата му – сценаристката и режисьорка Райна Томова. Двамата се женят през 1963 г. и остават заедно повече от шест десетилетия – творчески и житейски свързани до нейната смърт през 2024 г.

Райна Томова е не само негов житейски партньор, но и творчески съмишленик – автор на сценарии и постановки, с които двамата често работят заедно. Сред тях са „Случка в зоопарка“, „Цар последен“ и редица други театрални проекти, в които семейството буквално стои и пред, и зад сцената.

Тяхната връзка започва още в младежките им години в Стара Загора и се развива като дълбоко свързано партньорство, в което изкуството и личният живот вървят ръка за ръка.

За съпругата си Йосиф Сърчаджиев споделя, че тя е „енергийният двигател, събирателната сила и режисьорът зад кадър на тяхното семейство“. Ако не беше Райна, нямаше да ме има. Тя ме е създала като личност, казва той.

Снимка: БГНЕС

От брака им се ражда дъщеря – актрисата Ана Сърчаджиева. Тя продължава семейната театрална традиция и също избира сцената като свое призвание.

Ана не е просто наследник на артистичното име, а и част от професионалния свят на родителите си – участва в общи театрални проекти и е свързана с различни постановки, включително в Бургаския драматичен театър, където работи заедно с майка си.

Семейството има и син – Пролетсин Сърчаджиев, който избира по-тих и далеч от публичността живот. За него в публичното пространство има ограничена информация, като той остава извън артистичната сцена, за разлика от семейството си.

Снимка: БГНЕС

Семейство, изградено около изкуството

Животът на Йосиф Сърчаджиев е тясно преплетен със семейството му – не само като лична опора, но и като творческа среда. Заедно с Райна Томова той изгражда дом, в който театърът, литературата и киното са естествена част от ежедневието.

Дори когато здравословното му състояние се влошава след инсулта през 2004 г., той остава свързан с изкуството и с хората около себе си, като семейството е основната му опора в този период.

Йосиф Сърчаджиев в предаването "120 минути" - вижте в следващото видео.