Иван Лечев навърши 70 години, а най-близките му го изненадаха с разкошен подарък. Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени" изнесоха специален морски концерт на рождения му ден в Созопол.

Грамофон и вълшебна кутия с истории

За рождения си ден Мастъра получи уникален подарък - грамофон с радио и плочи. За някои хора слушането на музика на грамофон е по-голямо удоволствие не заради „ретро“ ефекта, а заради начина, по който самият ритуал променя възприятието. Музиката става физическа – трябва да извадиш плочата, да я поставиш, да спуснеш иглата. Това ангажира тялото и създава усещане, че участваш в музиката, а не просто я консумираш. освен това звукът е по-топъл и несъвършен.

На концерта в Созопол "Обичайните заподозрени" за пръв път сложиха кутия за лични истории с песента "По-полека". По този своеобразен начин отбелязват 10 г. от създаването на парчето. Идеята е всеки от публиката да пуснете своя лист с ръчно написан разказ, свързан с песента. В края на лятото петимата ще изчетат всички истории и ще изберат своята любима. Авторът ще получи покана за вечеря с групата, с още много истории, смях и наздравици.

Любимата на Иван Лечев - Жени, написа мило пожелание за неговия рожден ден. Тя му благодари за това, че го има и за времето, в което вървят Заедно! "Благодаря ти за цялата подкрепа, за грижата, за любовта! Благодаря ти за трудностите, през които заедно преминаваме, за радостите, на които заедно се радваме. За прекрасното ни дете! За това, че любовта ни продължава да “нашепва нещо свято”! Обичам те."