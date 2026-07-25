От Африка съм и ние празнуваме остаряването, за мен това никога не е било проблем, казва пред британското издание на "Вог" през 2003 г. топмоделът от 70-те и 80-те години на миналия век Иман, която днес отбелязва 71-ата си годишнина.

За нея сякаш времето е спряло и външността не издава реалната й възраст. В момента основно е ангажирана с козметичната си компания, както и с активно участие в благотворителни и филантропски кампании.

Пет пъти е на корицата на американското издание на "Вог", определяно като модната библия. Работи с едни от най-известните майстори на фотографията, сред които Ървинг Пен, Хърб Риц, Ричард Ейвдън. Ангажирана е за ревютата на големите модни къщи. Иман е сред най-търсените модели във времето, в което се изявява по световните подиуми.

Сред най-паметните моменти в кариерата си на супермодел Иман определя поканата на Ив Сен Лоран да бъде вдъхновение за негова колекция висша мода.

"Мисля, че беше през 1979 г. Не знаех какво означава това, но веднага се съгласих. Когато пристигнах, нямаше други модели, бях само аз… Заведоха ме в ателието. Мислех, че ще пробвам дрехи, но не - нямаше нито една готова. Имаше топове плат и аз трябваше да стоя, докато той кроеше според моите мерки", разказва тя пред сп. "Гламър" през 2022 г. "Беше уникално. Едно преживяване, което винаги ще пазя в сърцето си… Ив Сен Лоран нарече колекцията "Африканска кралица"... Беше сбъдната мечта", допълва Иман.

Родена е с името Зара Мохамед Абдулмаджид на 25 юли 1955 г. в Могадишу, Сомалия. Баща й е дипломат, посланик в Саудитска Арабия, а майка й - гинеколог. По настояване на дядо си момичето получава името Иман - на арабски език означава "вяра". Той е убеден, че неговата внучка ще успее в живота, ако носи име, типично за мъжете. Иман има двама братя и две сестри.

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Тя и семейството й се оказват принудени да избягат от родината си, след като в Сомалия е извършен военен преврат. Иман е на 16 години, пише още БТА.

"Заминахме посред нощ, само с дрехите, които носехме, преминахме границата от Сомалия към Кения", разказва тя пред изданието "Пийпъл" през 2020 г. "Баща ми беше дипломат, а хората, които работеха за правителството, бяха екзекутирани или хвърлени в затвора…".

В Кения семейството получава бежански статут. Иман се записва да учи политология в университета в Найроби. В кенийската столица, на улицата, е съдбовната й среща с американския фотограф Ричард Биърд, който поискал да я снима. В интервю за "Гламър" Иман разказва, че дотогава никога не била виждала модни списания, била и доста недоверчива. Биърд обаче успява да я убеди да застане пред обектива му, след като се договорят да й плати за фотосите.

"Поисках 8000 щатски долара - годишната такса за университета, а той каза: "Да", спомня си Иман. Била убедена, че повече никога няма да види фотографа.

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Няколко седмици по-късно Биърд отново се свързва с Иман, като я кани в Ню Йорк, за да стане модел. Тя е на 18 години.

"Поисках двупосочен билет, за да мога винаги да се върна у дома, ако нещата не се получат. Все още пазя билета…", разказва тя пред "Гламър" през 2022 г. Първата й фотосесия е за американското издание на списание "Вог".

За три години от бежанка в Кения Иман се превръща в един от най-търсените топмодели в света. Тя бързо установява, че има разлика в заплащането на чернокожите и белите манекенки. Сумите в чековете, които получава, са по-малки от тези на колежките й със светъл цвят на кожата за една и съща работа. Иман е сред първите чернокожи жени в модния бранш, отказали ангажименти заради разликата в хонорарите.

"Работим едно и също и трябваше да получаваме еднакво заплащане", казва сомалийката в интервю за "Вог".

Сред дизайнерите, които през 70-те и 80-те години предпочитат да работят с чернокожи модели, са Ив Сен Лоран и Живанши.

"Шестдесет процента от моделите им на подиума бяха чернокожи. Отнасяха се с нас като с кралици", спомня си Иман. Заплатите си обаче моделите получават от агенциите, за които работят. Три месеца Иман отказва ангажименти, отстоявайки позицията за равно заплащане.

"В Сомалия майка ми казваше: "Знай стойността си, както и кога да се откажеш от всичко, което не е в твоя полза - мъж, кариера, каквото и да е…", спомня си Иман. Успява да защити позицията си и да постигне успех за възнагражденията.

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Сомалийката се снима също в киното и в телевизията. Иман участва във филми като "Далеч от Африка" (1985) на режисьора Сидни Полак и с Робърт Редфорд и Мерил Стрийп, "Маями вайс" (1988), "Стар Трек VI: Неоткритата страна" (1991) и др.

След като решава да се оттегли от модния подиум в началото на 90-те години на миналия век, през 1994 г. Иман създава своя козметична линия - Iman Cosmetics. Манекенката, основавайки се на личния си опит, започва да прави и да предлага гримове и козметика за цветнокожи жени.

Преди поредната фотосесия се оказва, че гримьорът не разполага с фон дьо тен, подходящ за нейния цвят на кожата. Иман често се сблъсква с този проблем и така решава, че е необходимо да има повече възможности за грим за цветнокожи жени. Такива са и основните продукти, които включва козметичната й линия.

Тя се ангажира активно с хуманитарни и филантропски инициативи в подкрепа на бежанците, на борбата срещу СПИН и др. В тези начинания бе заедно със съпруга си Дейвид Бауи. Бракът й с певеца продължава 24 години, до смъртта му през 2016 г. Иман определя Дейвид Боуи като нейната "истинската любов". Двамата имат дъщеря.