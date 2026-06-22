На днешния 22 юни 1898 г. се ражда един от най-големите съвременни немски писател - Ерих Мария Ремарк, станал световноизвестен с литературни шедьоври като "Западния фронт нищо ново", "Триумфалната арка", "Черният обелиск", "Нощ в Лисабон" и "Сенки в рая".

Днес се навършват 128 години от рождението на писателя, а ние почитаме живота и творчеството на Ремарк с избрани мисли от творчеството му.

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"Любовните страдания не могат да бъдат преодолени с философия; това е възможно само с помощта на друга жена."

"На жените нищо не трябва да се обяснява, с тях се действа."

"Не е любовта, която опорочава приятелството. Краят му си е край."

"Спомените ни състаряват. Тайната на вечната младост е в умението да се забравя."

"Любовта заслепява мъжа и прави жената по-зорка."

"Няма по-чужд човек на света от този, в когото си бил влюбен."

"Свободен е само този, който е загубил всичко, заради което си струва да се живее."

"Да се родиш глупав не е срамно, срамно е само да умреш глупав."

"Съвестта обикновено измъчва не тези, които са виновни."

"Парите - това е свобода, изкована от злато."

"Този, който няма дом, е свободен да ходи където си иска."