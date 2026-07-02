Росица Кирилова е сред най‑разпознаваемите имена в българската музика. Тя е не само поп певица, но и композитор, текстописец и телевизионна водеща, а творчеството ѝ е оставило трайна следа в културния живот на страната. Днес певицaта отбелязва своя рожден 63-и рожден ден.

В началото е кънтри музиката

Росица Кирилова завършва с отличен успех 7-а столична гимназия. След това учи журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. По‑късно придобива и магистърска степен по филмово и телевизионно изкуство - режисура в Нов български университет.

Малко хора обаче знаят, че първите й стъпки в музиката са с вокално‑инструменталната група „Следа“, която изпълнява кънтри музика. През 1983 г. записва първите си самостоятелни песни - „Тишина“ и „За теб живея“, които бързо я правят популярна.

Снимка: facebook.com/rossikirilova

Любопитни факти за Росица Кирилова Знаете ли, че макар да е една от най-разпознаваемите певици на българската естрада, има много факти за личния и професионалния живот, които феновете не знаят за изпълнителката. Без да крие живота си, Росица Кирилова има изграден фин филтър, чрез който се научават факти за живота й. Ярко присъствие на сцената и тв екрана, подробностите от личния й живот остават встрани от интересите на феновете. Знаете ли, че... Нейният албум „Живей за мига“ (1992) е първият български албум, издаден на CD.

е първият български албум, издаден на CD. Многократно е обявявана за Певица №1 в България в класацията „Музикална стълбица“.

в България в класацията „Музикална стълбица“. Тя е певицата, изпяла най‑много детски песни в България.

в България. Водила е едно от най‑дългогодишните предавания в БНТ – „За животните с любов“ , посветени на хуманното отношение към животните. Тя е лице на предаването цели 15 години.

, посветени на хуманното отношение към животните. Тя е лице на предаването цели 15 години. Росица Кирилова е първият посланик на УНИЦЕФ за България и създава химна им „Да протегнем на някой ръка“.

Първа изпълнява хита на Емил Димитров „Моя страна, моя България“ на неговия юбилей.

на неговия юбилей. Още през 80‑те години печели редица награди, включително: „Мелодия на годината“ с песента „Любов завинаги“; „Пролет“ с „Сбогом, клас“

с песента „Любов завинаги“; с „Сбогом, клас“ Печели първа награда за дуета „Нещо невероятно“ с Георги Христов .

Пяла е с над 20 от най‑големите български изпълнители – Васил Найденов, братя Аргирови, Георги Христов, Панайот Панайотов, Мими Иванова, Нели Рангелова и др.

– Васил Найденов, братя Аргирови, Георги Христов, Панайот Панайотов, Мими Иванова, Нели Рангелова и др. Росица Кирилова е изнасяла много концерти в чужбина - Германия, Финландия, Швеция, Чехия, Виетнам и още много други държави.

Обявена е за почетен гражданин на турския град Орхангаза, заедно с Мустафа Чаушев, през 2001 г.

Снимка: facebook.com/rossikirilova

Цели 27 албума и много десетки хитове са записани в дискографията на любимата на малки и големи певица. Сред тях са „Боса по асфалта“, „Учителко, целувам ти ръка“, „Приятелите винаги остават“, „Нещо невероятно“, „Най‑добрата дума“ и др.

За животните с любов - и то истинска!

В дома си Росица Кирилова е гладала папагали, котки, куче и чинчила. Често животните от рубриката в предаването "Кой ме иска", които не откривали своеите стопани чрез ефира, се настанявали именно в дома на Роси. От по-странните животни, които минават през дома й, във времето се грижи са - сойка, сребристо жако с име Били Белята, жълто качулато какаду и др.

Снимка: facebook.com/rossikirilova

Храни и над 500 гълъба, които се събирали на балкона й.

Кой е съпругът на Росица Кирилова?

От 1986 г. Росица Кирилова е омъжена за поета Георги Начев. Той е със 17 г. по-възрастен от нея. Той е автор на текстовете на много от нейните песни. Двамата са едно от най‑стабилните двойки сред хайлайфа на България.

Снимка: facebook.com/rossikirilova

Срещат се още когато тя пее с група „Следа“. По това време репертоарът им е предимно с песни на английски език. Решават да направят такива и на български и затова използват неговите услуги. С времето успяват да се сработят професионално, а по-късно се появяват и чувства. Той пише за мен много много стихове за песни.

Снимка: facebook.com/rossikirilova

Топлото и радостно посрещане от феновете й във Виетнам - вижте във видеото.