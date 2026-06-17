Британският телевизионен водещ Джереми Кларксън съобщи, че е диагностициран с агресивна форма на рак, писа вестник „Дейли мейл“. Новината той обяви в заключителните епизоди на петия сезон на документалната поредица Clarkson's Farm („Фермата на Кларксън“).
По време на разговор със свои колеги водещият казал, че заболяването е установено след медицински преглед. „Имам рак. Разбрах за това още през май. Това е агресивна форма, но болестта беше открита много рано“, цитира изданието думите на телевизионния водещ.
Кларксън отбелязва, че по време на лечението ще трябва временно да намали участието си в телевизионната поредица.Джереми Кларксън е на 66 години. Той придоби международна известност с автомобилното предаване „Топ Гиър“ (Top Gear), което водеше повече от две десетилетия. След напускането на шоуто той стана един от създателите на документалния сериал The Grand Tour и главно действащо лице в поредицата „Фермата на Кларксън“.
Към днешна дата има достоверно потвърждение, че британският телевизионен водещ и журналист Jeremy Clarkson е съобщил, че е диагностициран с агресивна форма на рак на простатата. Информацията идва от самия него и е публикувана от утвърдени медии.
Ето какво знаем за легендарния водещ
Роден е на 11 април 1960 г. в Doncaster, Англия.
- Баща му е Едуард („Еди“) Кларксън, а майка му – Шърли Кларксън, учителка.
Детство и образование
Родителите му стават известни с производството на играчки Paddington Bear, което им позволява да плащат обучението му в частни училища.
Учил е в престижното училище Repton School, но е бил изключен заради дисциплинарни нарушения.
- Като дете участва в радиопредавания на BBC.
Журналистическа кариера
- Започва кариерата си като местен журналист в регионални британски вестници.
- През 1984 г. съосновава Motoring Press Agency, специализирана в автомобилна журналистика.
- Пише за британските вестници The Sunday Times и The Sun в продължение на десетилетия.
Телевизионна кариера
- Става известен като водещ на предаването Top Gear.
- През 2002 г. участва в създаването на модерната версия на Top Gear заедно с продуцента Andy Wilman.
- Заедно с Richard Hammond и James May формира едно от най-популярните телевизионни триа в света.
- Top Gear се превръща в едно от най-разпространяваните документално-развлекателни предавания в света.
Напускане на BBC
През 2015 г. BBC не подновява договора му след инцидент с продуцент по време на снимки. Това е официално потвърден факт.
След Top Gear
- След напускането на BBC той, Хамънд и Мей създават предаването The Grand Tour за Amazon.
- От 2018 г. е водещ на британската версия на Who Wants to Be a Millionaire?
Фермерски живот
- От 2019 г. управлява фермата Diddly Squat Farm в района на Котсуолдс.
- Животът и работата му като фермер са показани в сериала Clarkson's Farm, който става международен хит.
- Много британски фермери и зрители оценяват сериала заради това, че показва реалните проблеми на земеделието във Великобритания.
Още любопитни факти за Джереми Кларксън
- Известен е с прякора "Jezza".
- Висок е приблизително 196 см.
- Бил е дългогодишен пушач и сам е признавал, че е пушил десетилетия наред, преди да се откаже след тежко заболяване през 2017 г.
- Стилът му на водене е известен с остър хумор, сарказъм и провокативни коментари, което често го поставя в центъра на обществени спорове