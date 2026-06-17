Британският телевизионен водещ Джереми Кларксън съобщи, че е диагностициран с агресивна форма на рак, писа вестник „Дейли мейл“. Новината той обяви в заключителните епизоди на петия сезон на документалната поредица Clarkson's Farm („Фермата на Кларксън“).

По време на разговор със свои колеги водещият казал, че заболяването е установено след медицински преглед. „Имам рак. Разбрах за това още през май. Това е агресивна форма, но болестта беше открита много рано“, цитира изданието думите на телевизионния водещ.

Дуейн „Скалата“ Джонсън за риска от рак: Трябваше да живея с това, без да знам истината

Кларксън отбелязва, че по време на лечението ще трябва временно да намали участието си в телевизионната поредица.Джереми Кларксън е на 66 години. Той придоби международна известност с автомобилното предаване „Топ Гиър“ (Top Gear), което водеше повече от две десетилетия. След напускането на шоуто той стана един от създателите на документалния сериал The Grand Tour и главно действащо лице в поредицата „Фермата на Кларксън“.

Към днешна дата има достоверно потвърждение, че британският телевизионен водещ и журналист Jeremy Clarkson е съобщил, че е диагностициран с агресивна форма на рак на простатата. Информацията идва от самия него и е публикувана от утвърдени медии.

Ето какво знаем за легендарния водещ

  • Роден е на 11 април 1960 г. в Doncaster, Англия.

  • Баща му е Едуард („Еди“) Кларксън, а майка му – Шърли Кларксън, учителка.

Снимка: Getty Images

Детство и образование

  • Родителите му стават известни с производството на играчки Paddington Bear, което им позволява да плащат обучението му в частни училища.

  • Учил е в престижното училище Repton School, но е бил изключен заради дисциплинарни нарушения.

 

  • Като дете участва в радиопредавания на BBC.
Клендарът разказва: на 26 април 1937 г. BBC излъчва телевизионна програма за първи път

Журналистическа кариера

  • Започва кариерата си като местен журналист в регионални британски вестници.
  • През 1984 г. съосновава Motoring Press Agency, специализирана в автомобилна журналистика.
  • Пише за британските вестници The Sunday Times и The Sun в продължение на десетилетия.

Снимка: Getty Images

Телевизионна кариера

  • Става известен като водещ на предаването Top Gear.
  • През 2002 г. участва в създаването на модерната версия на Top Gear заедно с продуцента Andy Wilman.
  • Заедно с Richard Hammond и James May формира едно от най-популярните телевизионни триа в света.
  • Top Gear се превръща в едно от най-разпространяваните документално-развлекателни предавания в света.

Напускане на BBC

През 2015 г. BBC не подновява договора му след инцидент с продуцент по време на снимки. Това е официално потвърден факт.

След Top Gear

  • След напускането на BBC той, Хамънд и Мей създават предаването The Grand Tour за Amazon.
  • От 2018 г. е водещ на британската версия на Who Wants to Be a Millionaire?

Снимка: Getty Images

Фермерски живот

  • От 2019 г. управлява фермата Diddly Squat Farm в района на Котсуолдс.
  • Животът и работата му като фермер са показани в сериала Clarkson's Farm, който става международен хит.
  • Много британски фермери и зрители оценяват сериала заради това, че показва реалните проблеми на земеделието във Великобритания.

Снимка: Getty Images

Още любопитни факти за Джереми Кларксън

  • Известен е с прякора "Jezza".
  • Висок е приблизително 196 см.
  • Бил е дългогодишен пушач и сам е признавал, че е пушил десетилетия наред, преди да се откаже след тежко заболяване през 2017 г.
  • Стилът му на водене е известен с остър хумор, сарказъм и провокативни коментари, което често го поставя в центъра на обществени спорове