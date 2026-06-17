Британският телевизионен водещ Джереми Кларксън съобщи, че е диагностициран с агресивна форма на рак, писа вестник „Дейли мейл“. Новината той обяви в заключителните епизоди на петия сезон на документалната поредица Clarkson's Farm („Фермата на Кларксън“).

По време на разговор със свои колеги водещият казал, че заболяването е установено след медицински преглед. „Имам рак. Разбрах за това още през май. Това е агресивна форма, но болестта беше открита много рано“, цитира изданието думите на телевизионния водещ.

Кларксън отбелязва, че по време на лечението ще трябва временно да намали участието си в телевизионната поредица.Джереми Кларксън е на 66 години. Той придоби международна известност с автомобилното предаване „Топ Гиър“ (Top Gear), което водеше повече от две десетилетия. След напускането на шоуто той стана един от създателите на документалния сериал The Grand Tour и главно действащо лице в поредицата „Фермата на Кларксън“.

Към днешна дата има достоверно потвърждение, че британският телевизионен водещ и журналист Jeremy Clarkson е съобщил, че е диагностициран с агресивна форма на рак на простатата. Информацията идва от самия него и е публикувана от утвърдени медии.

Ето какво знаем за легендарния водещ

Роден е на 11 април 1960 г. в Doncaster, Англия.

Баща му е Едуард („Еди“) Кларксън, а майка му – Шърли Кларксън, учителка.

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Детство и образование

Родителите му стават известни с производството на играчки Paddington Bear , което им позволява да плащат обучението му в частни училища.

Учил е в престижното училище Repton School, но е бил изключен заради дисциплинарни нарушения.

Като дете участва в радиопредавания на BBC.

Журналистическа кариера

Започва кариерата си като местен журналист в регионални британски вестници.

През 1984 г. съосновава Motoring Press Agency , специализирана в автомобилна журналистика.

, специализирана в автомобилна журналистика. Пише за британските вестници The Sunday Times и The Sun в продължение на десетилетия.

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Телевизионна кариера

Става известен като водещ на предаването Top Gear .

. През 2002 г. участва в създаването на модерната версия на Top Gear заедно с продуцента Andy Wilman .

. Заедно с Richard Hammond и James May формира едно от най-популярните телевизионни триа в света.

и формира едно от най-популярните телевизионни триа в света. Top Gear се превръща в едно от най-разпространяваните документално-развлекателни предавания в света.

Напускане на BBC

През 2015 г. BBC не подновява договора му след инцидент с продуцент по време на снимки. Това е официално потвърден факт.

След Top Gear

След напускането на BBC той, Хамънд и Мей създават предаването The Grand Tour за Amazon.

за Amazon. От 2018 г. е водещ на британската версия на Who Wants to Be a Millionaire?

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Фермерски живот

От 2019 г. управлява фермата Diddly Squat Farm в района на Котсуолдс.

в района на Котсуолдс. Животът и работата му като фермер са показани в сериала Clarkson's Farm , който става международен хит.

, който става международен хит. Много британски фермери и зрители оценяват сериала заради това, че показва реалните проблеми на земеделието във Великобритания.

Снимка: Getty Images

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