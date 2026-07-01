Монако – държава, известна със спокойствието, лукса и високото ниво на сигурност – беше разтърсена от рядък и изключително тежък атентат. Вечерта на 30 юни мощна експлозия избухна пред входа на луксозна жилищна сграда в квартал La Rousse, при която бяха ранени трима души – украинският бизнесмен Вадим Ермолаев, 46-годишна жена и 13-годишно момче. Прокуратурата на Монако разследва случая като опит за убийство, а не като терористичен акт.

Според разследващите взривното устройство е било оставено пред входа на сградата, а охранителни камери са заснели заподозрян, който напуска района малко преди експлозията. Мотивът засега остава неизвестен, пишат от Associated Press.

Първоначално редица медии съобщиха, че тежко пострадалата жена е съпругата на Ермолаев. По-късно това беше опровергано лично от законната му съпруга Анна Ермолаева, която заяви пред украински медии, че не е била в Монако по време на взрива и че семейството съдейства на разследващите, споделят от The Sun.

В доклад на украинската държавна медия Suspline се посочва: „Официалната съпруга на бизнесмена Вадим Ермолаев, близо до чиято [жилищна] сграда в Монако е станала експлозия вечерта на 29 юни, не е пострадала и е била физически на друго място."

56-годишната Анна, заяви пред Suspline: „В момента сме в състояние на силен стрес и активно сътрудничим с разследването и правоохранителните органи."

Коя е Анна Насобина?

Впоследствие няколко надеждни международни издания идентифицираха пострадалата като Анна Насобина, 46-годишна юристка от украинския град Днипро. Според публикациите тя е дългогодишна партньорка на Вадим Ермолаев.

По данни на Daily Mail, Насобина е родом от Днепър и е дъщеря на бивш висш прокурор от региона. Тя е завършила право в Днепропетровския национален университет, а по-късно и обучение в Международния институт по мениджмънт. През последните години живее основно в Лондон, където развива бизнес дейност. От 2023 г. е директор на британската инвестиционна компания Wycombe Square Investments LLP, показват публичните фирмени регистри.

Освен това е сред съоснователите на Club Éclectique – частен литературен и артистичен клуб в британската столица, който организира културни събития и срещи.

Снимка: Facebook

Най-тежко пострадалата при експлозията

Именно Анна Насобина е получила най-тежките наранявания при взрива. Според публикациите на британския The Times лекарите са били принудени да ампутират двата ѝ крака, а тя остава в критично състояние в болница в Ница, където се бори за живота си.

При експлозията е ранен и самият Вадим Ермолаев, който също е настанен в болница, както и 13-годишният му син, чието състояние е определено като стабилно.

Разследването продължава

Прокуратурата на Монако и френските служби работят съвместно по случая. До момента няма задържан заподозрян, а властите отказват да коментират възможните мотиви, докато разследването продължава. Единственото официално потвърдено е, че експлозията е била умишлено причинена и се разглежда като целенасочено нападение срещу обитателите на сградата, допълват от Associated Press.

В публичното пространство се появиха множество предположения за евентуални връзки с бизнес конфликти, санкции срещу Ермолаев или други криминални версии. До този момент обаче нито една от тях не е потвърдена официално от разследващите органи.