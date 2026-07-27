Холивудската звезда Джейсън Стейтъм навърши 59 години на 26 юли и отпразнува рождения си ден на екзотична почивка в Малта. Освен с емблематични роли в киното, които радват феновете, актьорът успешно покорява и върхове в личния си живот. Щастлив, с любимата жена до него, Стейтъм получи най-емоционалното пожелание именно от партньорката си Роузи Хънтингтън-Уайли.

Моделът сподели вълнуващи кадри в Инстаграм, като изрази любовта и признателността си към екшън звездата. В публикацията си тя го описва като отдаден партньор и грижовен баща, а снимките показват части от преживяването им на яхта в Малта, както и мили моменти с децата.

Любов извън светлините на прожекторите

Двойката е заедно повече от десетилетие и има син Джак и дъщеря Изабела. Въпреки световната си популярност, двамата рядко споделят подробности от личния си живот, което прави подобни публикации още по-специални за техните почитатели и онлайн последователи.

По време на престоя си в Малта Джейсън Стейтъм съчетава работата по новата си продукция с лично време, прекарано със семейството. Островът отново се превърна в снимачна площадка за международна филмова продукция, привличайки едно от най-разпознаваемите имена в екшън киното. Публикацията на Роузи Хънтингтън-Уайтли бързо събра хиляди харесвания и поздравления от фенове по целия свят, които пожелаха на актьора здраве, щастие и нови професионални успехи.

Снимка: Getty Images

Припомняме, че Стейтъм и Хънтингтън-Уайтли започнаха да се срещат през 2009 г. През 2016 г. те се сгодиха, а година по-късно им се роди син Джак. По-късно, през февруари 2022 г., двойката се сдоби с дъщеря Изабела.