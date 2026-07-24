Джони Деп направи впечатляващо завръщане в Холивуд с първия трейлър на новия филм „Ebenezer“, в който влиза в ролята на легендарния Ебенизър Скрудж от класическата повест „Коледна песен“ на Чарлз Дикенс. Видеото беше представено по време на Comic-Con в Сан Диего, където актьорът изненада феновете с появата си в костюма на своя герой.

Първата голяма студийна продукция на Джони Деп от години

„Ebenezer“ е първият мащабен холивудски проект на Джони Деп с голямо американско студио от 2018 г. насам. Филмът е продукция на Paramount Pictures и е режисиран от Ти Уест, който предлага нов прочит на познатата история, съчетавайки класическите елементи с по-мрачна атмосфера и характерния си кинематографичен стил.

Неузнаваемата трансформация

В трейлъра Джони Деп е почти неразпознаваем. Благодарение на впечатляващия грим и костюм той се превръща във възрастния и намръщен Скрудж, а първите кадри показват суровия характер на героя, който постепенно се изправя срещу собственото си минало. Във филма участват още Иън Маккелън, Рупърт Гринт, Андреа Райзбъро, Дейзи Ридли и Сам Клафлин.

Снимка: Getty Images

Промото на филма привлече огромен интерес, след като Деп се появи изненадващо на Comic-Con, оставайки изцяло в образа на Скрудж. Актьорът разговаря с посетители, взаимодейства с косплей фенове и произнесе емблематичната реплика „Humbug“, с която героят е известен в оригиналната история. Появата му се превърна в един от най-обсъжданите моменти на фестивала.

„Ebenezer“ ще излезе по кината на 13 ноември 2026 г. Очакванията към продукцията са високи не само заради новата интерпретация на класическата история, но и защото тя бележи официалното завръщане на Джони Деп към големите студийни филми след години, през които актьорът работеше предимно по независими европейски проекти.