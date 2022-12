Бившият футболен национал Благой Георгиев отпразнува 41-ия си рожден ден в столичен руски ресторант. Припомняме, че през последните осем сезона от кариерата си той игра в руските отбори Терек, Амкар, Рубин и Оренбург.

В социалните мрежи Георгиев получи много поздравления, а диетоложката Енджи Касабие написа „Happiest Birthday to the most handsome Blago”.

В края на юни той се ожени за своята приятелка Полина Спасова, която изрази любовта си, като преди време татуира на ръката си две сърца и неговото име. Сватбата бе в хотел в родния за красавицата Велинград.

“Първите четиридесет години от детството са най-трудни. Казват, че мъжете никога не порастват, само играчките им стават по-скъпи. Пожелавам ти да постигаш с лекота мечтите си и дните ти да са изпълнени със смях и щастие. Наздраве и честит рожден ден, Маци! Обичам те!” – написа Полина в Инстаграм.

Футболистът има четири деца от три различни майки. В началото на октомври синът му от Златка Райкова, който носи неговото име, навърши 3 години.

