Докато филмът, който събра 1,4 млрд. долара в боксофиса, спечели само един "Оскар" за най-добра оригинална песен, забавлението, което генерира, осигури добро настроение за цялата вечер.

Номинираният за поддържаща роля Райън Гослинг направи звездно изпълнение на "I'm just Ken" с китариста на Guns 'n Roses Слаш, както и от някои от екранните му приятели като Симу Лиу и Мизеро Нкути Гатва. Изпълнението премина в караоке сесия, докато Гослинг предаваше микрофона на някои от гостите от звездния списъка.

Парчето "What Was I Made For?" на Били Айлиш от летния хит "Барби" спечели "Оскар". Така 22-годишната певица, която представи прочувствено изпълнение, вече има два Оскара след предишна победа преди две години за темата за Джеймс Бонд „Смъртта може да почака“ с нейния брат Финиъс О' Конъл.

КЛЕТИ СЪЗДАНИЯ

Ема Стоун спечели най-добра актриса за дръзкото си изпълнение в сюрреалистичния филм в стил Франкенщайн "Клети създания", който спечели три други приза.

Тя изпревари Лили Гладстоун, която се бореше да стане първата представителка на коренното американско население (индианка), спечелила актьорски "Оскар" за ролята си в криминалната сага на Мартин Скорсезе „Убийците на цветната луна“.

Стоун, която преди това спечели Оскар за "Ла Ла Ленд", отдаде почит към другите жени в своята категория.

Стоун победи и Сандра Хюлер от „Анатомия на едно падане“. Но френският съдебен трилър не се прибра с празни ръце, тъй като победи конкуренцията за най-добър оригинален сценарий.

Съавторката на сценария Жюстин Трие разкри зад кулисите, че песента на 50 Cent, която е част от филма, първоначално е щяла да бъде песен на Доли Партън. „Но те отказаха да ни дадат правата“, каза тя пред репортери.

ВОЙНИТЕ

Освен наследството на "Опенхаймер", по време на церемонията имаше редица други напомняния за жертвите на човешките конфликти в света, пише още БГНЕС. Великобритания спечели първия си "Оскар" за най-добър чуждестранен филм с драмата за Аушвиц „Зона на интерес“, която също спечели наградата за най-добър звук.

Няколко от номинираните в голямата кино вечер носеха игли на ревера, призоваващи за прекратяване на огъня във войната между Израел и Хамас в ивицата Газа, докато спорадични протести избухнаха около периметъра за сигурност на събитието.

Японският фентъзи филм "Момчето и чаплата" спечели "Оскар" за най-добър анимационен филм, побеждавайки "Спайдър-Мен: През Спайди-вселената". Филмът на майстора на анимацията Хаяо Миядзаки - размисъл за любовта, загубата и ужасите на Втората световна война и потенциално негов последен филм - надделя в състезанието за наградата срещу "Стихии" на Дисни, "Нимона" на Нетфликс и "Роботски мечти".

"Войната свърши! Вдъхновен от музиката на Джон и Йоко" на Дейв Мълинс беше отличен с наградата за най-добър късометражен анимационен филм.

Имаше и препратки към войната в Украйна със статуетка за най-добър документален филм за „20 дни в Мариупол“ и кратка почит към руския опозиционер Алексей Навални, обект на миналогодишния документален филм, спечелил "Оскар".

Документалният филм, режисиран от украинския журналист Мстислав Чернов, проследява руската обсада на Мариупол в Донецка област от гледната точка на Чернов и неговия екип през първите седмици на пълномащабната инвазия. Това е първият украински филм, направен от украински режисьор, който някога е печелил Оскар.

Чернов призна този знаменателен момент в украинското кино, но каза, че му се иска никога да не е трябвало да документира боевете в Мариупол.