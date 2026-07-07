Коне лекуват травми, освобождават блокажи и възвръщат силата и гласа на хората. Точно 7 на брой са конетe, които собственичката им нарича лечители.
Конете във ферма в Плетенберг Бей са считани за майстори лечители - всеки със своите уникални и специфични дарби. Тяхната собственичка Кандис Уебстър има завършени над 25 курса за различни лечебни практики. Според нея конете имат способността да усилват нейната работа и придават изключителна специфика на преживяването за посетителите. Кандис Уебстър определя себе си като лечител, жрица и фасилитатор. Нейният подход включва интуитивно енергийно лечение и лечение с коне на травми, след което човек по-лесно може да се свърже с автентичното си аз.
Как лекуват конете?
При лечението с коне се разчита на естествената им способност да усещат, регулират и да реагират на човешки емоционални, психически и физически неразположения. Конете имат способността да регулират сърдечната честота и нервната система. По време на сеанс Кандис и нейният екип помагат да бъдат изследвани рани, да постигат баланс и изцеление на много и различни нива.
За сесия се избира един кон лечител, според болката или травмата на дошлия. Животното първо изчиства енергията, а след това изпраща изцеление в болната област. По това време останалата част от стадото и собственичката насочват и вплитат специфични енергийни и светлинни кодове в съвместно създаване за възможно най-висока вибрация.
Не всеки кон може да свърши определена работа. Според Кандис има могъщи медицински коне, които са наети да вършат своя собствена уникална работа. Конете са изключително чувствителни към енергия и честота и се счита, че умеят да усилват човешката енергия.
За какви състояние се използва лечение с коне?
- Физическа болка и хронично неразположение
- Облекчаване на стреса и тревожността
- Регулиране на стрес и напрежение
- Освобождаване от мъка и тъга
- Духовно пробуждане
- Изцеление на вътрешното дете
- Житейски преходи и вземане на решения
Преживяването е дълбоко лично и винаги се случва по различен начин. Лечението с коне е предимно на енергийно ниво. Практиките с тях не изключват помощта от лекари и други медицински лица. Много хора изпитват физическо облекчение след терапия с тези лечебни коне.
Как се случват терапиите - вижте във видеото.