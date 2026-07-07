За сесия се избира един кон лечител, според болката или травмата на дошлия. Животното първо изчиства енергията, а след това изпраща изцеление в болната област. По това време останалата част от стадото и собственичката насочват и вплитат специфични енергийни и светлинни кодове в съвместно създаване за възможно най-висока вибрация.

Не всеки кон може да свърши определена работа. Според Кандис има могъщи медицински коне, които са наети да вършат своя собствена уникална работа. Конете са изключително чувствителни към енергия и честота и се счита, че умеят да усилват човешката енергия.

За какви състояние се използва лечение с коне?

Физическа болка и хронично неразположение

Облекчаване на стреса и тревожността

Регулиране на стрес и напрежение

Освобождаване от мъка и тъга

Духовно пробуждане

Изцеление на вътрешното дете

Житейски преходи и вземане на решения

Преживяването е дълбоко лично и винаги се случва по различен начин. Лечението с коне е предимно на енергийно ниво. Практиките с тях не изключват помощта от лекари и други медицински лица. Много хора изпитват физическо облекчение след терапия с тези лечебни коне.

Как се случват терапиите - вижте във видеото.