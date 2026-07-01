Месец юли стартира с така обичания празник Джулай морнинг. Цял месец празнуваме свободния дух, за който небето е границата. Ако трябва да опишем юли с 10 думи, това са: ваканция, море, слънце, коктейли, Франция, Илинден, жътва, жега.
А ето и кои са приятните поводи за наздравици:
Всички имени дни през юли 2026 г.
1 юли
Дамян, Кузман
7 юли
Неделин/а, Неделчо, Недялка, Недялко
14 юли
Орлин
15 юли
Владимира, Владимир, Господин
16 юли
Юлия, Юлиян
17 юли
Марина, Марин, Маринчо, Маринка, Маринела, Марин, Марчо
20 юли – Илинден
Илия, Илиян/а, Илко, Илка, Илчо
22 юли
Мадлен/а, Магдалена, Магда, Миглена
25 юли
Анна, Анка, Ани, Анани, Яна, Янула, Янина, Блага, Добри
31 юли
Евдоким, Евдоки, Дочо