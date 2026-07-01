Месец юли стартира с така обичания празник Джулай морнинг. Цял месец празнуваме свободния дух, за който небето е границата. Ако трябва да опишем юли с 10 думи, това са: ваканция, море, слънце, коктейли, Франция, Илинден, жътва, жега.

А ето и кои са приятните поводи за наздравици:

Всички имени дни през юли 2026 г.

1 юли

Дамян, Кузман

7 юли

Неделин/а, Неделчо, Недялка, Недялко

14 юли

Орлин

Снимка: iStock

15 юли

Владимира, Владимир, Господин

16 юли

Юлия, Юлиян

17 юли

Марина, Марин, Маринчо, Маринка, Маринела, Марин, Марчо

Снимка: iStock

20 юли – Илинден

Илия, Илиян/а, Илко, Илка, Илчо

22 юли

Мадлен/а, Магдалена, Магда, Миглена

25 юли

Анна, Анка, Ани, Анани, Яна, Янула, Янина, Блага, Добри

31 юли

Евдоким, Евдоки, Дочо