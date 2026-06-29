На 30 юни 2026 г. честваме събора на светите дванадесет апостоли на Иисус Христос.

След вчерашния празник на свети Петър и Павел, най-видните от апостолите на Иисус Христос, днес се чества съборът на Неговите дванадесет ученици, станали проповедници, благовестители на Христовото учение. Наречени са апостоли, т.е. пратеници на Христос сред народите, както Той им заръчал: "Идете и научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отец и Син, и Свети Дух, и като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал".

Христос имал и по-широк кръг от седемдесет апостоли, чийто събор се чества на 4 януари, припомнят от БТА.

Дванадесетте апостоли, които се почитат днес, са: Симон, наречен от Христос Петър (камък, скала) и брат му Андрей Първозвани, Яков Зеведеев и брат му Йоан, наречен по-късно Богослов, Филип, Вартоломей (чието собствено име е Натанаил), Тома, Матей евангелистът, Яков Алфеев, Юда Яковов, Симон Зилот, Матия (избран на мястото на Юда Искариот след Възнесението на Христос). Към тях се добавя и апостол Павел, допълнително призован да бъде Христов апостол. Дори този ден се нарича още Павловден.

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Подреждането на имената на апостолите е според реда им, по който са изброени в евангелията. Между двете двойки братя апостолите Петър и Яков са по-големите и затова са поставени на първо място, но пък заедно с Петър, Йоан е сред най-известните апостоли, написал е и няколко от книгите в Новия Завет.

Паметта на тези Христови пратеници и проповедници се почита в различни дни през годината, когато се отбелязват и подробности от живота и дейността им, а днес те се честват заедно. Защото по думите на техния Учител всички те са приятели Божии.

Църковното предание нарича дванадесетте апостоли славни и всехвални, определя ги като дванадесетте стълба на Църквата. Със своя живот и усърдие в разпространението на Христовото учение те са станали пример за всички християни.