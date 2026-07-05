Както обещаха в ефира на „Тази неделя“, зрителите бяха пренесени директно на морето, където Мила Роберт се включи от Балчик – мястото, където само предната вечер е изнесла концерт като част от лятното си турне.

Мила Роберт започна като акцентира върху важността българското Черноморие да бъде посещавано и ценено:

„Просто българското Черноморие заслужава хората да ходят на него, защото е много хубаво да си го пазим, да си го гледаме и да го оценяваме.“

Концерт на брега и „абитуриентска“ енергия

Певицата не пропусна да разкаже за снощния си концерт в Балчик. Оказа се, че сцената е била буквално на морския бряг, а самата тя е била зад кулисите по време на включването.

„Мина супер, много се забавлявахме, бяхме абитуренти, брояхме до 12, играхме хоро... всичко, какво трябва да се случи. И мисля, че всички си тръгнаха щастливи.“

В ефира беше представена и новата ѝ песен „Luxury me“, съвместно с Бенджи. Проектът е своеобразна препратка към „Лъжи ме“ на Руши Виденлиев и Карла Рахал.

На въпроса защо е избрала тази идея, Мила отговори лаконично:

„Идва време за лукс. Рано или късно идва време за лукс.“

Тя допълни, че често в музиката процесът е интуитивен:

„Понякога не знаеш защо. Се вдъхновяваш определено нещо, но просто следваш линията, следваш идеята и става какво става.“

Бенджи и влиянието му върху музиката ѝ

Специално внимание беше отделено и на работата ѝ с Бенджи, който е музикален продуцент.

Мила го определи с възхищение: „Той е принца на музиката като цяло.“

По думите ѝ той работи изключително отдадено и има силно влияние върху нейното звучене: „Неговата музика заслужава да бъде чута от повече хора.“

Хитът „Поводът си ти“ и философията зад него

Песента ѝ „Поводът си ти“ вече се превръща в един от най-слушаните летни хитове. На въпроса какъв е „поводът“, Мила отговори с по-дълбок смисъл:

„Поводът винаги е Бог.“

Тя обясни, че за нея това е нещо по-голямо от човека.

Мила Роберт разкри повече подробности за стилистиката си, често вдъхновена от 90-те години и ранния преходен период в България, като обясни: „Аз мисля, че съм стара душа. Обичам да работя с носталгията и го правя в своето изкуство.“

Какво послание отправи певицата към зрителите на bTV - вижте в цялото интервю тук: