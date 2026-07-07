Музикантът Йордан Йончев, познат с прозвището си Гъмзата, празнува 19 години любов с жената до себе си. Според календара това е Гранатена сватба.

"19 години разлика, но все същото усещане! ЛЮБОВ!"

Така тя описа любовта си. А как са изглеждали двамата преди 19 г. вижте на снимката.

КОЯ Е СЪПРУГАТА НА ГЪМЗАТА?

Откакто е женен за Юлияна, празнува и Свети Валентин. До преди това не отбелязвал този празник по никакъв начин.

Съпругата му е една от балерините на "ку-Ку Бенд". Често им се случва да са заедно на участия и да прекарват Нова година вместо в спокойна семейна атмосфера, на работа.

Гъмзата и Юлияна Нейкова са родители на двама сина - Васил и Емил.

Публикацията на Юлияна бързо събра хиляди харесвания и коменатри от познати, приятели, колеги и последователи. Някои от феновете им дори ги определиха като една от най-стабилните и обичани двойки в българския шоубизнес.

Със спругата си са страстни пътешественици. Били са в Гърция, Италия, остров Тасос, малта и др. на 16-ата им годишнина тя пише кратко любовно послание, в което му обяснява, че тяхното "Да" все още е изпълнено със смисъл, споделеност, силна любов , привързаност и доверие.

КОГА ЗАПОЧВА ИНТЕРЕСА МУ КЪМ МУЗИКАТА И ТРОМПЕТА?

Йордан Йончев - Гъмзата започва да свири на тромпет на 9-годишна възраст. Идвайки в София, се явява на кастинг за „Шоуто на Слави“, след като е препоръчан от негов близък. Още при първата си среща с единствения прослушващ кастинга, Гъмзата се обижда на въпрос „Ти ноти четеш ли?“. Въпреки това печели мястото си в бенда и така започва дългия път на творческата му кариера в музикалната сфера.

Той е от Северозападна България, където има доста автентични обичаи. Например хората изпращат покойниците с музика. Така Гъмзата и брас бендът му започват да свирят на погребения. Изпълнявали се различни мелодии и дори някои от любимите хора на покойника. Близките на починалия държат да дават пари за това. Първият сблъсък на Гъмзата с подобна ситуация, е когато искат да свири на изпращането на прабаба си. Тогава роднините му дават пари и на него. Гъмзата е изключително изненадан, дори възмутен.