София получава още едно пространство, което не е просто инфраструктура, а истинска покана за движение, здраве и време навън. В район „Панчарево“ започва изграждането на нова зона за спорт, туризъм и отдих — проект, който обещава да промени начина, по който семействата, активните хора и любителите на природата прекарват свободното си време.

Велоалея, която свързва града с природата

Сърцето на проекта е 2,3-километровата велоалея между кв. „Горубляне“ и Панчаревското езеро — маршрут, който ще бъде безопасен, добре маркиран и подходящ за всички възрасти. Това е място, където майки могат спокойно да карат колело с децата си, където начинаещи велосипедисти ще се чувстват уверени, а спортните натури ще имат нова отсечка за ежедневните си тренировки.

Маркировката, сигнализацията и елементите за безопасност са планирани така, че трасето да бъде достъпно и удобно — включително за детски колела, тротинетки и дори за хора, които просто искат да се разходят пеша.

За децата: пъмп-трак и приключение на открито

Проектът включва и пъмп-трак трасе - място за малки и големи, които обичат ролкови спортове, BMX или просто искат да пробват нещо ново. Това е зона, където децата могат да развиват баланс, координация и увереност, докато се забавляват. А родителите - да наблюдават от удобни места за почивка, без да се тревожат за безопасността.

Зона за отдих: място за пауза, пикник и спокоен следобед

Предвидена е паркова мебел, енергийно ефективно осветление, видеонаблюдение и безплатен интернет. Това превръща зоната в идеално място за семейни пикници, следобедни разходки, йога на тревата или просто момент на тишина край езерото.

Проектът не е само спортен - той свързва хората с историята и духовността на района. Ще бъдат маркирани и картографирани маршрути към:

храм „Св. Димитър“ – Панчарево

манастир „Св. Архангел Михаил“

манастир „Св. Николай Летни“

крепостта „Урвич“ – Кокаляне

Това е чудесна възможност за семейни уикенд разходки, образователни турове с деца или спокойни преходи за хора, които търсят баланс и природа.

Новата велоалея е част от по-мащабна трансформация на града:

двупосочна велоалея по бул. „Копенхаген“

велоалеи по бул. „Източна тангента“

ново трасе по бул. „Христо Ботев“

завършената велоалея по бул. „Тодор Каблешков“

предстоящият 30-километров „Зелен ринг на София“, който ще свърже над 30 квартала

А през есента започва и изграждането на нов парк в „Младост 3“ — с детски площадки, спортни зони и пъмп-трак за велосипеди и ролери.

Зелени коридори към Витоша

Планират се маршрути от НДК през Южния парк до „Бояна“, както и от Борисовата градина към планината по поречието на Драгалевска река. Това означава повече възможности за семейни преходи, сутрешни бягания и уикенд приключения.

Защото е място за движение, здраве и връзка с природата. Защото дава възможност на майки да карат колело с децата си, на хората с натоварено ежедневие да намерят час за спорт, а на всички нас — да дишаме по-дълбоко.

Примерни снимки как ще изглежда - вижте в Галерията.