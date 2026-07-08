Лятото определено принадлежи на Шакира! Световноизвестната звезда беше заснета по време на почивка в Маями, преди спирката на турнето ѝ в Бостън, където демонстрира впечатляваща форма и приповдигнато настроение. Колумбийската звезда се появи на плажа с яркочервен бански, който подчертаваше стройната ѝ фигура и безупречния ѝ стил.

49-годишната изпълнителка изглеждаше зашеметяващо край океана, разхлаждайки се от летните горещини. Шакира беше забелязана да се изплаква с вода от маркуч, след което свали ефирната си плажна пола и остана само по бански, за който феновете се разделиха на два полюса.

В публикацията на Backgrid с кадрите на Шакира в Instagram потребителите реагираха на модния избор на певицата за плажа.

"Красива жена е, но няма никакъв вкус за дрехи и обувки – изглежда така, сякаш пазарува от магазини за втора употреба или нещо подобно; винаги изглежда старомодно. Имам предвид – кой носи такъв модел бикини и слънчеви очила в днешно време? Няма ли си стилист или нещо такова", написа един от феновете.

"Какво става с лицето на Шакира? Изглежда супер подута", коментира друг.

Снимка: instagram/backgrid_usa

Феновете неведнъж са отбелязвали, че певицата изглежда почти непроменена през последните две десетилетия. Новите снимки от Маями отново предизвикаха вълна от комплименти в социалните мрежи, където мнозина коментират, че звездата изглежда по-добре от всякога."Красивица!"

"Изглежда невероятно."

"Красива жена с прекрасно тяло и душа... на 49-годишна възраст, без нито една пластична операция."

Снимка: instagram/backgrid_usa

Червеното е нейният цвят

Избраният от певицата бански впечатлява със семпъл, но много ефектен дизайн. Наситеният червен цвят подчертава бронзовия ѝ тен, а дългите ресни на плажната пола и горнището добавят бохемско настроение към визията. Косата на Шакира е оставена свободно да пада върху раменете ѝ, както обикновено.

Шакира от години е пример за активен начин на живот. Освен че е известна с енергичните си концерти и впечатляващите си танци, изпълнителката на "Dai Dai" често говори за значението на редовните тренировки, балансираното хранене и дисциплината.

Натоварена година за звездата

Последните месеци са особено динамични за Шакира. След поредица от професионални успехи и мащабни музикални проекти певицата продължава да бъде сред най-коментираните изпълнители в света. Въпреки натоварения си график тя очевидно намира време за кратки моменти на почивка, които ѝ помагат да презареди.

Снимка: instagram/shakira

Припомняме, че през май тя изнесе грандиозен безплатен концерт на плажа Копакабана в Рио де Жанейро, който привлече над 2 милиона души и се превърна в едно от най-големите музикални събития на годината в Бразилия.

Малко след това певицата откри Световното първенство по футбол през 2026 г. в Мексико със съвместно изпълнение на официалната песен „Dai Dai“ с Burna Boy, а FIFA вече потвърди, че тя ще бъде сред звездите и на първото в историята шоу на полувремето на финала на Мондиала на 19 юли.

Паралелно с това Шакира продължава рекордното си световно турне Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, което обхваща Северна Америка, Европа, Азия и Близкия изток и вече се нарежда сред най-успешните турнета в кариерата ѝ