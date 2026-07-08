На 6 юли легендарният холивудски актьор Силвестър Сталоун навърши 80 години! Емблематични роли, невероятен успех и живот като по сценарий. По повод рождения му ден неговата съпруга, Дженифър Флавин, трогна хиляди фенове със силно емоционално послание към обичания от цял свят актьор.

"Ти винаги си бил любовта на живота ми"

Дженифър Флавин публикува трогателни кадри със Силвестър Сталоун в Инстаграм, като символ на силната любов и споделеност помежду им през годините. „Ти винаги си бил любовта на живота ми! Честит 80-и рожден ден, любов моя! От деня, в който се запознахме през 1988 г., винаги съм те обичала. Благодаря ти, че ми даде най-прекрасното семейство и дом. Нямам търпение да празнуваме заедно завинаги. Обичам те!“, написа Флавин към колекцията от снимки.

Нежните й думи бързо предизвикаха хиляди харесвания и коментари от почитатели и приятели, които развълнувано коментираха и поздравиха двойката за удивителното разбирателство, стабилност и дългогодишна връзка, пожелавайки на актьора здраве и още много щастливи моменти.

Снимка: Getty Images

Любов, която става по-силна с годините

Актьорът Силвестър Сталоун и бившия модел Дженифър Флавин се запознават през далечната 1988 г., а години по-късно, през 1997 г., сключват брак. Двамата имат три дъщери - София, Систин и Скарлет, и са сред най-разпознаваемите семейства в Холивуд.

Снимка: Getty Images

През годините отношенията им обаче преминават през различни предизвикателства и житейски изпитания, но успяват да съхранят семейството си и продължават да демонстрират силната връзка помежду си.

През 2022 г. Флавин подава молба за развод, но само месец по-късно двамата се помиряват и продължават пътя си заедно. След този повратен момент и двамата неведнъж са заявявали, че семейството остава най-важният им приоритет. Сталоун често публикува снимки с трите си дъщери и ги нарича „най-голямото си богатство“.

Трудности, болка и лишения - как започва творческия му път

Силвестър Гарденцио Сталоун е роден на 6 юли 1946 г. в Ню Йорк. Раждането му е тежко – по време на него лекарите увреждат лицев нерв, което води до характерното отпускане на лявата страна на лицето му, неясния говор и специфичната усмивка, които по-късно ще се превърнат в негова запазена марка. Детството му далеч не е леко. Родителите му – Франк Сталоун-старши и Жаклин Сталоун – се развеждат, когато той е още дете. Самият актьор неведнъж е признавал, че е израснал в семейство с много конфликти и малко топлина.

„Понякога най-големият ти враг е средата, в която си израснал. Трябва сам да изградиш себе си", категоричен е той.

Преди да стане известен, Силвестър Сталоун преживява едни от най-трудните години в живота си. Работи като чистач в зоопарк, киноразпространител, пазач, сервитьор и какво ли още не. В интервюта разказва, че е имало период, в който буквално няма къде да живее и спи в автобусната гара в Ню Йорк. „Бях стигнал до момент, в който имах два избора – да направя нещо безумно или да се предам. Избрах да пиша", спомня си той.

Снимка: Getty Images

"Роки" - емблема в историята на киното

През 1975 г. Сталоун гледа легендарния боксов мач между Мохамед Али и Чък Уепнър. Само за около три дни написва сценария на „Роки“. Студията харесват историята, но искат известен актьор за главната роля. Предлагат му голяма сума за сценария, но при условие, че няма да играе Роки Балбоа. Той обаче отказва.

Снимка: Getty Images

„Ако бях продал сценария без да играя в него, щях да се чувствам така, сякаш съм продал душата си", разказвал е Сталоун неведнъж в интервюта. Накрая продуцентите приемат условието му. Филмът излиза през 1976 г. и се превръща в истинска сензация. „Роки“ печели три награди „Оскар“, включително за най-добър филм, а Сталоун получава номинации както за най-добър актьор, така и за най-добър оригинален сценарий – рядко постижение в историята на киното.