Фолклорната певица Лилия Семкова направи още една важна крачка в своята музикална кариера. Изпълнителката приключи работата по четири нови песни и четири видеоклипа, които ще бъдат част от предстоящия ѝ албум с бесарабски песни.

Проектът носи работното заглавие „Спомен от Бесарабия“ и е посветен на богатото музикално наследство на бесарабските българи. Албумът ще представи песни, които поколения наред са се съхранявали в българските общности извън пределите на родината, а сега ще достигнат до широката публика в нови професионални аранжименти и със съвременна визия.

„Това е проект, който е много повече от музика. В тези песни е събрана историята на хората, които са успели да съхранят българския език, традициите и песента далеч от родината. За мен е чест да им дам нов живот и да ги представя пред българската публика“, споделя Лилия Семкова.

Певицата Лилия Семкова, позната от участието й в 4-ти и 8-и сезони на предаването "Фермата".

Най-българското „Фермата“ се завръща тази есен по bTV. Сезон 10 на обичаното предаване е посветен на най-здравата връзка – кръвната, затова и юбилейното издание носи името „Кръвта вода не става“. За първи път предаването търси двойки с роднинска връзка, които са готови да се изправят заедно пред всички предизвикателства. В битките ще оцелеят не най-силните, а най-единните.

Снимка: bTV Media Group

Снимките на четирите видеоклипа вече са приключили, като за тях са избрани живописни локации, които подчертават красотата на българската природа и автентичния дух на песните. Всеки клип ще има собствена атмосфера, но всички ще бъдат обединени от идеята да пресъздадат емоцията и богатството на бесарабския фолклор.

С новия албум Лилия Семкова насочва вниманието си към едно по-различно, но изключително лично музикално пътешествие – завръщане към песните на своите предци и към българските корени в Бесарабия.

Премиерата на първите песни и видеоклипове се очаква през месец август.

Как Лилия Семкова откри любовта - вижте във видеото.