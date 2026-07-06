На улица „Надежда“ в кубратското село Звънарци една спасителна акция превърна името на мястото в символ. Малко щъркелче, оплетено в сезал и увиснало безпомощно от гнездото си, получи шанс за живот благодарение на бързата реакция на местните хора и смелостта на кметицата Хюсние Фикрет, която лично се изкачи с фадрома, за да го спаси.

Сигналът, който обедини цяло село

Хюсние Фикрет научава за бедстващото щъркелче малко след като се връща от фолклорния фестивал в съседното село Юпер. Сигналът идва от хора в селото, които забелязват, че птицата е в опасност.

„Разбрах за щъркелчето след сигнал от хора от селото. Веднага си помислих, че трябва да действаме бързо, защото в такива ситуации всяка минута е важна“, разказва кметицата специално за Ladyzone.bg.

Когато пристига на място, тя вижда щъркелчето увиснало на близо седем метра височина — безпомощно, оплетено и неспособно да се освободи само.

Снимка: Личен архив

„Когато го видях за първи път, ми направи впечатление колко безпомощно изглеждаше. Беше увиснало и се бореше, а това много ме натъжи“, споделя тя.

Рискът, който поема сама

На място бързо се събират хора от селото. Мнозина искат да помогнат, но ситуацията е опасна. Птицата е високо, а токът не е спрян. Като кмет, Хюсние Фикрет взема решение да не допуска други хора да рискуват живота си. Затова самата тя се качва на фадромата, с която достига до гнездото.

„Хората се събраха, гледаха, искаха да помогнат, но нямаше как да рискувам техния живот като кмет. Аз се качих на фадромата. Нямаше как да кача друг човек“, казва тя.

В този момент страхът отстъпва място на отговорността.

„От височина не ме е страх, но токът не беше спрян. Тогава мислех за щъркелчето, не за себе си“, допълва кметицата.

Снимка: Личен архив

Минути на напрежение

Спасителната акция се развива пред очите на притеснените жители на Звънарци. Докато фадромата я издига към гнездото, отдолу се чуват гласове — едновременно тревожни и окуражаващи.

„Отдолу се чуваха гласове: ‘Опасно е!’, но хората искаха и да спася щъркелчето“, спомня си Хюсние Фикрет.

Най-важното в този момент е щъркелчето да бъде освободено внимателно, без да бъде наранено. Птицата е оплетена със сезал около крачето си и не може да помръдне свободно.

„Най-важното беше да не го нараним. Действахме внимателно и успяхме да освободим крачето му от сезала. Всичко трябваше да стане спокойно и прецизно“, разказва тя.

Моментът на облекчението

След като крачето на щъркелчето е освободено, птицата е поставена в меко одеяло и отведена на сигурно място. Напрежението, натрупано в минутите на акцията, отстъпва място на радостта.

„Почувствах огромно облекчение и радост. Това беше момент, който ни накара да си отдъхнем и да се зарадваме, че сме успели“, казва кметицата.

Хората от селото също преживяват случилото се силно. Те наблюдават акцията с тревога, но финалът носи истинско вълнение.

Снимка: Личен архив

„Хората много съпреживяха случилото се. Имаше притеснение, но когато щъркелчето беше спасено, всички се зарадваха искрено“, допълва Хюсние Фикрет.

Улица „Надежда“, където надеждата получи криле

Спасителната акция се случва на улица „Надежда“ — детайл, който придава особена символика на историята.

„Да, случката стана на улица ‘Надежда’, а тази символика е много силна. Наистина вярвам, че хората там подариха надежда за живот на едно малко същество“, споделя кметицата.

Името на улицата се превръща в естествен символ на случилото се — защото именно там едно безпомощно щъркелче получава шанс да оцелее.

Какво предстои за щъркелчето

В момента за птицата се полагат постоянни грижи. Осигурени са ѝ храна, вода и спокойствие, като към менюто ѝ вече е добавена и риба. Предстои щъркелчето да получи необходимите грижи от специалисти, за да може да се възстанови напълно.

За Хюсние Фикрет случилото се остава не просто спасителна акция, а урок по човечност, отговорност и общност.

„Тази случка ми даде още по-силна вяра, че когато хората са единни и съпричастни, могат да направят много добро. Като човек почувствах радост, а като кмет — гордост от хората в нашето село“, казва тя.

Снимка: Личен архив

А към всички, които някога видят бедстваща птица или диво животно, кметицата отправя ясен съвет:

„Не оставайте безразлични. Потърсете помощ и реагирайте внимателно и отговорно.“

Разгледайте снимките в Галерията.