Джъстин Балдони се изказа открито за първи път, откакто постигна споразумение с Блейк Лайвли, слагайки край на правния спор между двамата. Във видеоклип, публикуван в Instagram, актьорът се появи заедно със съпругата си Емили, за да изразят своята признателност към феновете.

Двойката благодариха на всички, които са ги подкрепяли от декември 2024 г., когато Лайвли публично отправи обвинения срещу режисьора и колежката си от „Никога повече“.

„Благодарността ни спаси“, каза 42-годишният Джъстин Балдони.

Емили Балдони обаче подчерта, че признателността за получената подкрепа не заличава страданията, през които са преминали.

Съпругата на актьора призна, че семейството им се е опитвало да разбере как е могъл да се окаже в подобна ситуация.

„Трябваше да се справим с много неща и да се опитаме да разберем как е възможно нещо подобно да се случи, особено след като всичко беше представено като борба за правата на жените. Имаше много травми, които трябваше да преодолеем като семейство“, каза Емили.

Снимка: Getty Images

Джъстин Балдони обясни и защо той и съпругата му са предпочитали да не правят публични изявления досега.

„През последните две години бяха казани толкова много обидни неща“, каза актьорът. Емили веднага добави: „И неверни.“

„Вдигна се много шум и ние не искахме да допринасяме за него. Предпочитахме да оставим съдебната система да си свърши работата“, каза актьорът.

Емили добави: „Истината и фактите говориха сами за себе си и сега сме тук.“

Актьорът каза, че той и семейството му все още са в процес на възстановяване от преживяването, което той описва като „травматично“, и благодари на тези, които публично са го подкрепили.

Как завърши делото?

Джъстин Балдони и 38-годишната Блейк Лайвли постигнаха споразумение на 4 май 2026 г., само две седмици преди началото на процеса.

Споразумението дойде месец след като съдия отхвърли 10 от 13-те обвинения на Блейк Лайвли, включително твърдението, че Балдони я е тормозил сексуално.

В съвместно изявление, изпратено до Page Six, двамата заявиха, че филмът „Никога повече“ остава източник на гордост за всички, участвали в създаването му.

Блейк Лайвли твърди, че Джъстин Балдони е карал други жени да се чувстват неудобно на снимачната площадка. „Те ще свидетелстват в съда“

Снимка: Getty Images

Никой не е получил пари в резултат на споразумението

Според Page Six, нито Блейк Лайвли, нито Джъстин Балдони са получили финансово обезщетение в резултат на споразумението.

Вместо това, източници, близки до случая, твърдят, че техните правни екипи са събрали общо приблизително 60 милиона долара по време на съдебните процеси и контрапроцесуалните действия.