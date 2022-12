Коледа е само след броени седмици и духа на празника е навсякъде, дори в дома на Дейвид и Виктория Бекъм.

Кратко видео в Инстаграм профила на певицата показва съпруга ѝ, който подпява на хита "All I Want for Is a Christmas is You" и очевидно не знае, че тя го снима.

След като я вижда, тя се шегува, че "Имаш проблем с високите тонове, нали" и той се опитва да я опровергае.

Самата Марая Кери е чула и одобрила изпълнението.

"Това е любимата ми версия! Обичам ви", пише тя в коментарите.

"All I Ever Want for Christmas" излиза през 1994 г. и до ден-днешен е сред песните, които слушаме най-много по време на коледните празници.