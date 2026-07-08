Уникална електрическа китара, която лютиер е изработил от дъбова дървесина, пострадала от пламъците при пожара в катедралата "Нотр Дам" в Париж през 2019 г., беше представена в близост до катедралата и предадена на държавната институция, отговаряща за реставрацията й, предаде АФП.

Пострадалата от пламъците дървесина от подова настилка не е могла да бъде използвана повторно при дейностите по ремонта на "Нотр Дам", която отново отвори врати за посетители през 2024 г.

Преди две години в съзнанието на Джонатан Берг - 40-годишен лютиер, който упражнява занаята си в Дакс, Югозападна Франция, се заражда идеята да възстанови дървото "по свой собствен начин". В сътрудничество с дърводелците от ателиетата "Перо", избрани да работят по реставрацията, той успява да осъществи проекта си.

"Този инструмент свързва вековния занаят на лютиерството със забележително начинание, изискващо всеотдайност и майсторство, чрез което част от "Нотр Дам" възкръсва по уникален начин", отбелязват от държавната институция.

Снимка: Reuters

"Дървото беше "измъчено" и носеше следите на страданието от предишния си живот. Трябваше да вземем най-малко повредените части", разказва Джонатан Берг, докато гали инструмента, по който все още личат стари белези и на чиято изработка е посветил близо три месеца.

Изцяло изработена във Франция - до последния детайл, китарата не е за продан. Съхраняван от институцията за възстановяване на "Нотр Дам", инструментът е предназначен да звучи в рамките на "партньорства в полза на допълнителната реставрационна дейност, от която се нуждае катедралата".

Снимка: Ройтерс

"Има нещо мистично в нея, нещо се случва, когато свириш на тази китара", казва след демонстрация на инструмента музикантът Еди Пърпъл, работил с изпълнители като Оксмо Пучино и Орелсан. Той описва звученето на китарата като "плътно и напористо", отбелязвайки способността й да задържа всяка нота за дълги секунди, сякаш левитира.