Един от най-известните световни мюзикъли – „Бодигард“, идва в София през есента. Над 40 души екип, четири камиона с техника и 14 от най-обичаните песни на Уитни Хюстън ще бъдат в зала 1 на НДК от 3 до 7 октомври, като част от европейското им турне.

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От 3 до 7 октомври, в зала 1 на НДК, българската публика ще има възможност да гледа световноизвестния THE BODYGUARD – THE MUSICAL. Мюзикълът пресъздава историята на звездата Рейчъл Марън и нейния бодигард Франк Фармър, принудени да се изправят срещу опасна заплаха, докато между тях постепенно се заражда силно и неочаквано чувство. Това, което започва като професионална мисия, постепенно се превръща в забранена любовна история, изпълнена с напрежение, страст и трудни избори.

Според звездата на продукцията Адам Гарсия, в ролята на Франк, именно човешката история е причината THE BODYGUARD да продължава да вълнува поколения зрители. „Това е разказ за двама души от различни светове, които не би трябвало да бъдат заедно, но въпреки това не могат да устоят на чувствата си.”

Магията на спектакъла обаче не е само в сюжета. THE BODYGUARD оживява на сцената с някои от най-емблематичните песни на Уитни Хюстън – „I Wanna Dance with Somebody“, „I Have Nothing“, „Run to You“, „One Moment in Time“, „Queen of the Night“, „So Emotional“ и, разбира се, вечната „I Will Always Love You“.

„Невероятна чест е за мен да вляза в ролята на Уитни Хюстън!”, казва Сидони Смит, изпълнителка на главната роля в мюзикъла, която в спектакъла изпълнява 13 песни на великата Уитни. Самата Сидони влиза в света на мюзикълите едва на 20 години. Първоначално е свирила на цигулка, но докато свири в оркестъра, не можела да откъсне поглед от сцената. Така се отказва от инструмента и решава да се посвети на театъра.

Снимка: Paul Coltas

Със зрелищна визия и динамична хореография, THE BODYGUARD – THE MUSICAL пресъздава емоцията и блясъка на филмовата класика. Самият Адам Гарсия признава, че е бил впечатлен как спектакълът успешно пренася магията на филма на сцената. „Но беше плашещо да поема роля, направена толкова емблематично от Кевин Костнър.”, споделя той. „Затова нямам навик да гледам оригиналния филм, когато подготвям роля. Надявам се, че съм създал собствен прочит на героя”.

638 костюма ще видят зрителите на сцената – пищни, бляскави и изработени с внимание към всеки детайл. Най-ефектни са тези в салса сцената, където дори мъжките облекла са с блестящи елементи. „Няма как да се говори за „Бодигард” без блясък!”, казва гардеробиерът. Истинско бижу сред тях е роклята на Рейчъл за финалната сцена – украсена с ръчно пришити кристали и пера, струваща близо 20 000 британски лири. Сидони трябва да я смени за 15 секунди, като зад кулисите й помагат седем души.

Неслучайно повече от десетилетие след премиерата си мюзикълът продължава да обикаля най-престижните сцени в Европа и е гледан вече от 4 млн. души. За едни това е среща с любимата музика на Уитни Хюстън. За други – възможност отново да преживеят една от най-запомнящите се любовни истории в киното.

Тази есен София ще посрещне THE BODYGUARD – THE MUSICAL – от 3 до 7 октоври, в зала 1 на НДК, в само седем представления. Билетите са в продажба.