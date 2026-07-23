Пространството на Морска гара в Бургас отново ще бъде домакин на Spice Music Festival, като на 7 и 8 август осмото издание на събитието ще отбележи и първото гостуване в страната на латино изпълнителя Луис Фонси (Luis Fonsi).

Очаква се Фонси да представи пред българската публика своите най-известни песни, сред които и Despacito, превърнала се в един от големите музикални хитове от последните няколко години.

Фонси е част от програмата във втория фестивален ден 8 август. Тогава на сцената ще се изявят още победителката в конкурса "Евровизия" за 2004 г. Ruslana, Shantel & Bucovina Club Soundsystem, Captain Jack, Rednex, Dante Thomas и Jody Bernal.

В първия фестивален ден, на 7 август, гости на фестивала ще са Томас Андерс от Modern Talking, Джени Берггрен от Ace of Base, Right Said Fred, The Underdog Project, Oceana, Phats & Small и Лийрой Торнхил, познат като бивш член на британската група The Prodigy, обявиха организаторите от „Културно-масова дейност“ ЕООД.

По информация на организаторите тазгодишното издание на фестивала, чиито дати бяха обявени още по време на миналогодишното, вече се радва на засилен интерес и билетите са в продажба.

Програмата, както обикновено, ще предложи разнообразен избор от музикални стилове – от поп и евроденс хитове на 90-те години до клубна електронна музика и латино ритми, посочват от екипа.



Припомняме, че първото издание на Spice Music Festival се проведе през 2019 г., когато сред гостуващите изпълнители бяха East 17, 2Unlimited, Dr. Alban, Snap!, Haddaway, La Bouche, Ice Mc, Sonique, Rednex, C+C Music Factory, Cappella, 2 Brothers On The 4th Floor.