Днес празнува рождения си ден обичаният американски комик и актьор Адам Сандлър, който повече от три десетилетия забавлява публиката със своите незабравими роли.

От комедийните класики като „Били Медисън“ (1995), „Щастливият Гилмор“ (1996) и „Баща-мечта“ (1999) до романтичните и драматични филми като „Гроги от любов“ (2002), „Спенглиш“ (2004) и „Любовта в мен“ (2007), Адам Сандлър доказва своята многостранност като актьор. Извън екранните светлини, Сандлър е отдаден съпруг и баща.

През 2003 г. той се жени за съпругата си Джаки Сандлър, с която имат две дъщери – Сейди и Съни, които вече са част от филмовите му проекти. През август 2023 г. беше обявено, че Сейди и Съни ще се появят в новия филм на Адам за Netflix „You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah“, доказвайки, че таланта се предава в семейството. Честит рожден ден на Адам Сандлър – актьор, комик и всеотдаен баща!

На 9 септември луната се намира в приключенския и оптимистичен знак на Стрелец, носейки със себе си енергия на експанзия и търсене на нови хоризонти.

Този ден е идеален за планиране на пътувания, разширяване на знанията и изследване на нови възможности. Луната в Стрелец ни подтиква да погледнем на живота с по-широк поглед и да се отдадем на стремежа към свобода и нови изживявания. Подгответе се за ден, изпълнен с вдъхновение и жажда за открития.