Любовната история на Пауло Габриел да Силва Барос и Катюсия Лие Хошино започва онлайн — и то не особено обещаващо. В началото Хошино игнорирала съобщенията на Барос и дори го блокирала. Години по-късно обаче тя му дала шанс, а връзката им постепенно се превърнала в история, която печели сърцата на хората по света.

След като започнали да се срещат и заживяват заедно, осъзнават, че са истински сродни души и искат да се оженят.

„Може да сме ниски на ръст, но имаме големи сърца и много любов един към друг, както и към всички хора в живота ни. Животът ни не е лишен от предизвикателства, но сме толкова щастливи, че можем да ги преодоляваме заедно.“

Снимка: YouTube/Facebook

След осем години заедно двамата сключват брак в Лондон през 2016 г. Скоро след това Световните рекорди на Гинес официално ги признава за най-ниската семейна двойка в света, като те отнемат титлата от друга бразилска двойка — Дъглас Майстре Брегер да Силва и Клаудия Перейра Роша.

Днес Барос, на 40 години, и Хошино, на 36 години, отново са в центъра на вниманието. Двамата показват своя специално пригоден дом в Итапева, Бразилия, в новата поредица на TLC „Most Extreme Humans“.

Тяхната обща височина е 181,41 сантиметра. Той е висок 90,28 см, а тя – 91,13 см. Именно затова домът им е създаден така, че да отговаря на техния свят.

В почти всяка стая са направени промени според техния ръст. Дръжките на вратите са поставени по-ниско, ключовете за осветление са на удобна височина, а кухненските плотове, шкафовете и местата за съхранение са изградени така, че да бъдат лесно достъпни.

Снимка: YouTube/Facebook

Най-голяма промяна е претърпяла кухнята. Високите шкафове са заменени с издърпващи се чекмеджета и отворени рафтове, които не изискват стълба или усилие, за да бъдат достигнати. Специално изработена плитка мивка и по-ниско поставен котлон позволяват на двойката да готви заедно удобно, без да се налага да се повдигат на пръсти.

„Сега идва най-готината част от кухнята — мивката“, казва Барос в предаването, видимо горд с приспособлението, което най-накрая му позволява да мие съдове без затруднение.

Снимка: YouTube/Facebook

Малките удобства не спират дотук. В дома има стъпала за случаите, когато трябва да се достигне по-висок рафт, по-ниско поставена мивка в пералното помещение и офис мебели, направени по техни точни размери. На практика всичко в къщата е съобразено с техния ръст.

За Хошино този дом е нещо повече от удобство. Той е истинско убежище.

Снимка: YouTube/Facebook

„Когато излизахме от дома си, ние трябваше да се приспособяваме към света, за да се впишем“, казва тя, описвайки жилището като своето „сигурно място“.

„В нашия дом, особено в кухнята и банята, беше обратното — хората трябваше да се приспособят към нас“, добавя тя.

Вижте във видеото как това семейство живее с децата си сред дивата природа: