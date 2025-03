По повод Международния ден на жената, L’Oréal Paris стартира нова кампания „Вината никога не е твоя“ за своята обучителна програма Stand Up срещу тормоза на улицата, започнала миналата година в няколко града в страната.

Много жени по света ежедневно се сблъскват с уличен тормоз, а тревожната реалност показва, че в обществото все още битуват заблуди, че външният вид или облеклото са причината за това.

60% от жените променят начина, по който се обличат, за да избегнат нежелано внимание или тормоз, показва международно проучване на L’Oréal Paris и Ipsos.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

В партньорство с местната неправителствена организация „Деметра“, компанията вече е провела над 1700 обучителни сесии с цел създаване на по-безопасно обществено пространство.

Въпреки че сексуалният тормоз на публични места е глобален и широко разпространен проблем, все още съществуват погрешни схващания, а необходимостта от по-голяма осведоменост относно срама и вината остава.

Продължавайки своята мисия, чрез тази нова кампания L’Oréal Paris се стреми да овласти жените и да им напомни за правото им да бъдат такива, каквито са.

ДЕЙСТВАЙТЕ ОЩЕ ДНЕС: КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ

В сътрудничество с местната неправителствена организация „Деметра“, която активно се застъпва за равенство и социална справедливост в България от 25 години, се овластяват хора, чрез образование и конкретни действия за противодействие на тормоза и създаване на по-безопасна и удобна среда за всички, особено за жените, на обществени места в цяла България.

„Ние сме изключително горди от нашето партньорство с L’Oréal Paris и значимото въздействие, което постигнахме заедно. Чрез съвместните ни усилия проведохме над 1700 обучения в няколко града в България, като предоставихме на хората знания и инструменти за борба с уличния тормоз. За мен е чест да допринеса за по-сигурно бъдеще за всички жени – освободени от страха и неуместните обвинения, с които често се сблъскват. Нашият ангажимент остава силен и ние ще продължим да разширяваме нашите инициативи за обучение, за да стимулираме значима промяна”, каза Дияна Видева, член на Управителния съвет на Сдружение „Деметра”.

Всеки, който иска да стане част от тази промяна, може да се включи в обучението „Stand Up срещу уличния тормоз“.

За целта:

Посетете standup-bulgaria.com.

Изберете дигитално или присъствено обучение .

Научете как да реагирате безопасно и ефективно

Stand Up срещу уличния тормоз е кампания, насочена към повишаване на осведомеността относно уличния тормоз и обучение на хората.

От стартирането на програмата на 8 март 2020 г. над 3,7 милиона души са били обучени в 47 страни, с амбицията да достигнат 4,5 милиона до края на 2025 г.

ИСТИНАТА ЗА ТОРМОЗА НА УЛИЦАТА

Снимка: L'Oreal Paris

За милиони жени по света уличният тормоз е ежедневие. Ето някои от най-тревожните данни от глобалното проучване на L’Oréal Paris:

76% от жените са преживели сексуален тормоз в обществено пространство поне веднъж в живота си.*

47% от жените са били обект на натрапчиви коментари или шеги , свързани с външния им вид, облекло или анатомия.*

60% от жените умишлено променят облеклото или външния си вид , за да избегнат нежелано внимание или тормоз.*

Тази статистика подчертават огромната необходимост от промяна на обществените нагласи и повишаване на осведомеността относно сексуалния тормоз.

ОВЛАСТЯВАНЕ НА ЖЕНИТЕ, ПРОМЯНА НА ВЪЗПРИЯТИЯТА

Идеята, че жените сами провокират уличния или сексуален тормоз, се дължи на неразбиране на насилието. Вината се прехвърля върху жертвите и оправдава насилниците, вместо да се търсят причините за него и да се създаде по-безопасна среда.

Нито дрехите, нито гримът или поведението на жената могат да бъдат оправдание за тормоз. Всяка жена има право да изразява себе си без страх, без осъждане и без да бъде поставяна в ролята на виновна.

ОВЛАСТЯВАНЕ НА ЖЕНИТЕ, ПРОМЯНА НА ВЪЗПРИЯТИЯТА

Повече от половин век L’Oréal Paris неотклонно се посвещава на премахването на бариерите, които пречат на жените да отстояват собствената си стойност. L’Oréal Paris се ангажира с промяна на нагласите, за да защитава един приобщаващ, справедлив и изпълнен с уважение свят.

Именно затова, през 2025 г., на Международния ден на жената, L’Oréal Paris затвърждава своето послание с кампанията „Уличният тормоз никога не е твоя вина“.

Снимка: L'Oreal Paris

L’Oréal Paris подкрепя жените по пътя към тяхното призвание, давайки им свободата да бъдат едновременно женствени и феминистки.

„L’Oréal Paris винаги е подкрепяла и защитавала жените, за да създаде свят, в който те са видими, силни и вземащи решения. Голямо проучване показва, че 2 от 3 жени променят външния си вид, за да избегнат тормоз на улицата. Затова стартираме кампанията „Никога не е ваша вина“, променяйки отношението към сексуалния тормоз. Посланието е ясно: „Никога не е ваша вина – нито облеклото, нито гримът ви.“ Това трябва да се повтаря всеки ден“, апелира Делфин Вигие-Овас, глобален президент на L’Oréal Paris.

През 2020 г. L’Oréal Paris, в партньорство с международната НПО Right To Be, стартира „Stand Up срещу уличния тормоз“ – глобална програма, която цели повишаване на осведомеността и обучение на хора как да реагират безопасно на уличния тормоз.

„Уличният тормоз никога не е ваша вина. Независимо кой си и къде се намираш, заслужаваш да си в безопасност и да се чувстваш уверена. Свят без тормоз и изпълнен с човечност е възможен и всичко започва с нас,“ споделя Емили Мей, президент и съосновател на Right To Be.

L’Oréal Paris не просто създава продукти за красота, но и застава зад жените и се бори за един свят, в който всяка жена се чувства уверена, уважавана и защитена. Чрез кампанията „Уличният тормоз никога не е твоя вина“, компанията се стреми да промени мисленето на обществото и да даде на жените силата да отстояват правото си да бъдат такива, каквито са, без страх и срам.

Но за да има истинска промяна, е необходимо всеки един от нас да се ангажира. Не забравяйте да се запишете за обучението, споделете информацията с приятели, бъдете активни. Заедно можем да създадем свят, в който никой не е виновен за тормоза, на който е подложен, освен самият насилник.

*Източник: Международно проучване за сексуалния тормоз на обществени места, проведено от L’Oréal Paris с IPSOS, с данни, събрани в 20 държави с над 20 000 участници, 5 ноември – 21 декември 2023 г.